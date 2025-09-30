¿Ya supiste? | Así se vivió la eliminación de Imelda Tuñón y la expulsión de Marcos Valdés en La Academia VLA
La Academia VLA está por llegar a la gran final y en el programa pasado hubo un momento lleno de intensidad donde Marcos Valdés fue expulsado para poder ceder su lugar a Daniela Parra, quien estaba nominada.
Tenemos todos los detalles de lo que pasó en la intensa semifinal de La Academia VLA, donde se vivieron momentos increíbles, desde un beso inesperado entre los participantes, hasta la eliminación de Imelda Tuñón.
