11 ideas de peinados con mechones de colores que se verán hermosos y a la vez elegantes

Si tienes el cabello largo y quieres aprovecharlo para un look clásico, pero con elegancia, quizás los mechones de colores sean tu mejor aliado. En esta selección de .11 peinados te mostramos cómo hacerlos y qué estilos puedes darles .

Estos peinados para mujer son fáciles de hacer incluso desde casa. Según Glamour, este estilo es un clásico que se remonta a los 90’s, especialmente el peinado de dos mechones separados en la frente; sin embargo, el color añade un toque moderno y da la oportunidad de agregarle personalidad.

Uno por uno, los peinados con mechones de colores que se ven hermosos

Ondas suaves con mechones frontales de color: Peina el cabello con ondas amplias usando tenaza y deja dos mechones de color enmarcando el rostro; aporta un estilo romántico, femenino y muy pulido.

El peinado de ondas suaves con mechones frontales de color.|(ESPECIAL/Pinterest)

Coleta baja pulida con mechones de contraste : Alisa el cabello y recógelo en una coleta baja, dejando visibles mechones de color a los lados; proyecta elegancia minimalista y un look profesional con personalidad.

: Alisa el cabello y recógelo en una coleta baja, dejando visibles mechones de color a los lados; proyecta elegancia minimalista y un look profesional con personalidad. Media coleta con mechones pastel : Recoge la parte superior del cabello y deja suelto el resto con mechones pastel integrados; da un estilo delicado, juvenil y sofisticado.

: Recoge la parte superior del cabello y deja suelto el resto con mechones pastel integrados; da un estilo delicado, juvenil y sofisticado. Trenza lateral con mechones de color integrados : Haz una trenza suelta incorporando mechones de color; el resultado es bohemio, elegante y perfecto para eventos de día.

: Haz una trenza suelta incorporando mechones de color; el resultado es bohemio, elegante y perfecto para eventos de día. Chongo bajo con mechones sueltos : Forma un chongo bajo desenfadado y deja mechones de color sueltos al frente; transmite un estilo chic, moderno y natural.

: Forma un chongo bajo desenfadado y deja mechones de color sueltos al frente; transmite un estilo chic, moderno y natural. Cabello liso con mechones degradados: Alisa el cabello y luce mechones de color con efecto degradado; crea un look elegante, actual y muy refinado.

Luce alguno de estos peinados con mechones de colores.|()ESPECIAL/Pinterest

Ondas glam con mechones escondidos : Peina ondas marcadas y deja que los mechones de color se asomen sutilmente; aporta un toque glamuroso y sofisticado sin ser excesivo.

: Peina ondas marcadas y deja que los mechones de color se asomen sutilmente; aporta un toque glamuroso y sofisticado sin ser excesivo. Trenza corona con mechones de color : Rodea la cabeza con una trenza incorporando mechones de color; ofrece un estilo etéreo, elegante y muy femenino.

: Rodea la cabeza con una trenza incorporando mechones de color; ofrece un estilo etéreo, elegante y muy femenino. Coleta alta con mechones visibles : Recoge el cabello en una coleta alta pulida y deja mechones de color al frente o dentro de la coleta; proyecta fuerza, seguridad y modernidad.

: Recoge el cabello en una coleta alta pulida y deja mechones de color al frente o dentro de la coleta; proyecta fuerza, seguridad y modernidad. Melena suelta con raya al medio y mechones finos : Lleva el cabello suelto, con raya al centro y mechones de color muy finos; da un look limpio, elegante y de tendencia.

: Lleva el cabello suelto, con raya al centro y mechones de color muy finos; da un look limpio, elegante y de tendencia. Semirecogido con trenzas finas de color: Haz dos trenzas delgadas con mechones de color y recógelas atrás; crea un estilo delicado, creativo y sofisticado.

Cómo cuidar el tinte de cabello para que dure más tiempo

Para que el tinte de cabello te dure más tiempo es recomendable usar los productos de apoyo correctos, como un shampoo y acondicionador adecuados con ingredientes que protegen el tinte. Además, según Vogue, es recomendable usar mascarillas y sérum hidratantes, reducir los lavados del cabello cuando sean necesarios, evitar exponerlo al sol por mucho tiempo y lavarlo con agua tibia, no caliente.