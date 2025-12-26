12 modelos de uñas perfectas para Año Nuevo: se ven preciosos en cortas o largas

Si estás buscando inspiración para despedir el año y comenzar uno nuevo con un look impecable, estos 12 modelos de uñas son la elección ideal. Con propuestas versátiles, elegantes y llenas de estilo, se adaptan a uñas cortas o largas, permitiéndote lucir una manicura perfecta para celebrar Año Nuevo con mucho glamour.

Usuarios de la plataforma Pinterest compartieron algunas inspiraciones para tus manos, que se adaptan fácilmente a diferentes largos y formas, permitiéndote recibir el 2026 con una manicura fina, moderna y a la moda.

Los mejores diseños de uñas para lucir en Año Nuevo

1. Uñas con glitter sutil: aportan brillo elegante sin recargar; perfectas para un look festivo y sofisticado.

2. Diseño francés renovado: la clásica punta se moderniza con tonos metálicos, dorados o plateados.

Micro-francesa|Canva

3. Uñas en tonos nude con detalle: base neutra que estiliza las manos, acompañada de pequeños acentos brillantes.

|Fuente: Pinterest

4. Esmalte rojo intenso: atemporal y llamativo; transmite elegancia y seguridad en cualquier largo.

|Fuente: Canva

5. Uñas metálicas: doradas, plateadas o cobre, reflejan la luz y evocan celebración y lujo.

|Pinterest

6. Diseños minimalistas: líneas finas, puntos o formas geométricas que se ven pulcras y modernas.

|Foto de Kristina Paukshtite en Pexels.

7. Uñas con efecto espejo: acabado brillante y futurista, ideal para destacar en la noche de Año Nuevo.

Istock

8. Tonos oscuros elegantes: negro, azul marino o verde esmeralda que aportan sofisticación y carácter.

|Fuente: Canva

9. Decoración con pedrería discreta: pequeños cristales colocados estratégicamente para un brillo refinado.

|Pinterest

10. Efecto degradado: transiciones suaves de color que alargan visualmente la uña.

Los degradados negro y plata combinan con todo|Pinterest

11. Uñas blancas con o sin detalles festivos: limpias y luminosas, combinadas con destellos o líneas metálicas.

|Pinterest

12. Diseños personalizados: mezcla de texturas, colores y acabados que reflejan tu estilo y hacen únicas tus uñas.

|Pinterest

¿Cómo puedes proteger tus uñas?

Expertos del portal Mayo Clinic dieron a conocer tips clave para que tus uñas se mantengan fuertes, sanas y bonitas por más tiempo, entre los que mencionaron hidratarlas diariamente, ya que ayuda a prevenir la resequedad y el quiebre, mientras que el uso de guantes al realizar tareas domésticas evita el daño causado por productos químicos.

También es importante no utilizarlas como herramientas y darles descanso del esmalte de forma regular para que se recuperen. Limarlas correctamente, llevar una alimentación balanceada y retirar esmaltes o acrílicos con cuidado contribuye a mantenerlas resistentes.