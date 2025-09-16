¿Por qué el 21 de septiembre se regalan flores amarillas? Un trend que domina las redes

El 21 de septiembre es una fecha importante en la que se regalan flores amarillas, siendo un lindo gesto que las parejas se dan, buscando resaltar su gran cariño y apoyo mutuo. Por lo que durante esa fecha será posible ver las calles pintadas de amarillo, además de ser un trend que domina las redes.

¿Conoces la Leyenda de las flores amarillas? Alejandra Carvajal te platica [VIDEO] Se dice que las flores amarillas son símbolo de felicidad, quitan las tristezas y consuelan a quienes las reciben. ¡Conoce por qué se dice esto!

Aunque desde hace varios años es una celebración que se realiza, siguen existiendo algunas dudas sobre su origen y el significado de regalar dicho ramo. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

Primero lo primero. Inicialmente, el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, por lo que el dar flores de esa tonalidad podría reforzar la idea de compartir la paz con las demás personas. Sin embargo, en TikTok e Instagram hay otro simbolismo que le dio nacimiento al trend que domina las redes sociales.

Todo empezó con la reconocida serie argentina de “Floricienta” (2004). En uno de sus capítulos, la protagonista explica que tiene el sueño de recibir flores de dicha tonalidad por parte de su enamorado. Incluso, hay una canción inspirada en el suceso. Desde ese entonces las parejas les regalan flores amarillas, siendo una forma de demostrar su cariño.

¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

En cada país es diferente, puesto que en algunas zonas realizan el trend que domina las redes el 21 de septiembre o de marzo, en ambas fechas es aceptable hacerlo. Además de estar relacionado con la serie juvenil de Argentina, no olvidemos que regalar flores amarillas tiene un importante simbolismo que suele pasar desapercibido.

Se menciona que la tonalidad simboliza la alegría, amistad, esperanza y sinceridad, siendo importantes emociones para compartir con tu pareja, lo cual es una gran opción cuando queremos regalar un ramo de flores a alguien especial.

Aunque es un gran momento para las parejas, ya varios usuarios en las redes sociales han explicado que es un momento difícil, puesto que son testigos de dichas muestras de afecto, mientras ellos no reciben nada. No olvides que es una acción que no es exclusiva para los novios, también puedes dársela a tus mejores amigos, familiares y conocidos, ya que promueven la paz entre los habitantes.