Juan Gabriel se protegía de su propia familia con ayuda de un chamán

A pocos días del estreno del documental “Debo, puedo y quiero”, la amiga íntima de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, reveló un aspecto poco conocido del cantante: el Divo de Juárez confiaba plenamente en un chamán para protegerse de todo, incluso de miembros de su propia familia. Ellos compartieron una amistad de 26 años, así que se conocían bien. Fue por eso que ella confesó que estas reuniones ocurrían cada diciembre, una época especialmente sensible para el cantautor tras la muerte de su madre en 1974.

“Cada diciembre, Juan Gabriel se adentraba en la selva de Cancún con su chamán y regresaba en Año Nuevo. Era un hombre muy creyente, aunque también devoto de la Virgen de Guadalupe”, explicó Urquidi.

Juan Gabriel y su lado místico: ¿Por qué el Divo de Juárez necesitaba protección espiritual?

Según Urquidi, Juan Gabriel buscaba resguardarse específicamente de alguien, su excuñado Jesús Salas, a quien acusaba de practicar la magia negra. “Vi un altar extraño en Miami, con agua turbia y su foto dentro de un plástico. Él lo destruyó después”, relató. Las creencias del Divo de Juárez y su enorme temor a hacia las malas energías lo llevaron a mantener estas prácticas en secreto, incluso se lo ocultó a su hijo Iván Aguilera.

Juan Gabriel no era el único que confiaba plenamente en ese chamán, pues otras grandes figuras como Lola Beltrán y Queta Jiménez también lo consultaban. Esto se convierte en una prueba de la fuerte presencia de este tipo de creencias en el ambiente artístico mexicano.

Un legado que va más allá de la música

Urquidi afirma que aún siente la presencia de Juan Gabriel cerca de ella, lo que le da un toque más místico a esta historia. Esta revelación añade una capa de humanidad y vulnerabilidad al ícono musical que revolucionó por completo la música popular mexicana.

