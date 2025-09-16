El Feng Shui advierte por qué no debes colocar un espejo frente a la puerta de tu baño

Si lo que buscas es mejorar tu vida, y ya has probado diferentes alternativas, tal vez el Feng Shui sea la solución. Esta milenaria creencia pregona que mediante la armonía del hogar llegan las energías positivas y se logra bienestar.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

Para lograr armonía dentro de nuestra casa, el Feng Shui ofrece parámetros relacionados con la disposición de objetos y muebles. La idea es crear un ambiente propicio y sin obstáculos para que las energías puedan fluir libremente y beneficiarnos.

¿Qué dice el Feng Shui sobre los espacios en el hogar?

La filosofía del Feng Shui pone el foco en la creación de un ambiente en donde la armonía prime. La clave es conseguir evitar obstáculos y tener todo limpio, logrando así que el universo haga llegar sus energías y estas fluyan por todos los rincones.

El hogar es el lugar más importante de una persona, en donde descansa, comparte con la familia, inicia y culmina sus días. Por lo tanto, para el Feng Shui se trata de un lugar muy importante y es por eso que invita a lograr la anhelada armonía entre sus paredes.

¿Qué dice el Feng Shui sobre los espejos y el baño?

Los espejos son un elemento decorativo y de mucho uso en los hogares. Sin embargo, el Feng Shui pide evitar colocarlos frente a la puerta de nuestro baño. Según esta creencia, esta ubicación puede interferir en el Yin, energía que se asocia con la oscuridad y la pasividad, por lo que habrá energía negativa que podría llegar al resto de nuestra casa.

Para evitarlo, el Feng Shui propone evitar colocar espejos frente a la puerta del baño y afirma que es mejor hacerlo perpendicularmente a esta. Pero, en caso de no poder moverlo de ese lugar, aconseja mantener siempre la puerta del baño cerrada y así evitar que las malas energías se multipliquen.