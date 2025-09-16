Aunque era galán de Hollywood, a Robert Redford nunca le gustó besar a las actrices en sus películas

Aunque por mucho tiempo fue uno de los mayores galanes de Hollywood y era todo un rompecorazones, a Robert Redford nunca le gustó besar en pantalla a sus coprotagonistas. Así lo reveló Jane Fonda en pleno Festival de Cannes, en 2023.

Este 16 de septiembre despertamos con una triste noticia: Robert Redford, ícono de Hollywood y figura importantísima de la industria cinematográfica estadounidense, murió a los 89 años. El fundador del Festival de Cine de Sundance falleció pacíficamente en su casa en Utah, según han informado.

A Robert Redford no le gustaban las escenas de besos

En su carrera, que abarcó 6 décadas, hay incontables curiosidades y anécdotas que recuerdan sus coprotagonistas y compañeros de reparto. Recordamos ahora unas llamativas declaraciones que hizo Jane Fonda hace un par de años.

De acuerdo con Deadline, Jane Fonda dijo abiertamente en 2023 que a Robert Redford “no le gustaba besar” en su trabajo. Ella es una de las personas mejor enteradas al respecto, pues estelarizó 4 películas con el actor, como “Descalzos Por El Parque” (1967) y “El Jinete Eléctrico” (1979).

“Nunca le dije nada al respecto, y él siempre estaba de mal humor. Yo siempre pensaba que era mi culpa”, dijo en aquella ocasión Fonda. También aseguró que, si bien él era “una muy buena persona, tenía un problema con las mujeres”.

La actriz nunca aclaró a qué se refería con el “problema” con las mujeres, pero siempre se refirió con cariño y admiración hacia Robert Redford. Incluso confesó alguna vez que se llegó a enamorar de él por su sentido del humor, indica Page Six.

Y, aunque al parecer él no disfrutaba las escenas con muestras de afecto, Jane Fonda sí. “Vivo por las escenas de sexo con él”, dijo durante una entrevista en 2017. “A él no le gustan las escenas de sexo, pero es un gran besador”.

En una ocasión, Robert Redford dijo que su amistad con Jane Fonda siempre había sido muy natural por lo mucho que se querían.

Para 2017, la legendaria actriz confesó que ya estaba acostumbrada a cómo trabajaba Redford y su estado de ánimo en el set. “Cuando él llegaba 3 horas tarde a grabar y estaba de malas, ya sabía que no era mi culpa”.