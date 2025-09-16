5 razas de perros ideales para La Granja VIP: del pastoreo al manejo del ganado

Al momento de hablar de La Granja VIP nos llegan a la mente los perros: esos animalitos fieles que podrían convertirse en la mejor compañía de las celebridades durante estas 10 semanas llenas de retos y que podrían apoyarlas en tareas como la vigilancia, el pastoreo o hasta el control del ganado.

¿Qué razas de perros convienen para La Granja VIP?

En las granjas y ranchos tener a un perrito es indispensable sobre todo para vigilar los terrenos, pero esta clase de trabajos no le corresponden a un Pug o a un Chihuahua, sino a lomitos más grandes que ya están acostumbrados a las labores campestres más rudas .

Ya sea para pastorear, vigilar la granja o controlar el ganado, estas razas de perritos son las ideales para las faenas del día a día que pudieran desarrollarse en La Granja VIP : ¿crees que las celebridades sean acompañadas por alguno de estos lomitos?

PASTOR AUSTRALIANO

Estos lomitos de raza mediana aprenden rápido y ya tienen el instinto de pastoreo en la sangre, pues son ideales para trabajar con ovejas o incluso vacas gracias a su facilidad para controlar con firmeza e instinto protector grupos grandes de ganado.

BORDER COLLIE

Los Border Collies se convirtieron en los “viejos confiables” de las granjas alrededor del mundo gracias a su increíble inteligencia, su energía inagotable, su extrema fidelidad al amo y su facilidad para cumplir con tareas como la protección de la granja y el pastoreo de ovejas.

BOYERO DE BERNA

Peluditos, grandes y llenos de energía, estos perritos fueron ideales en un tiempo para tirar del arado y ayudar en la siembra, pero ahora son usados como guardianes en terrenos grandes, además de que son una excelente compañía para la familia.

GRAN PIRINEO

Grande y con un espeso pelaje blanco, el Gran Pirineo es un perrito que si desde cachorro se le pone a convivir con las ovejas las protegerá con eficacia de cualquier depredador gracias a que son extremadamente leales y cariñosos, lo que también los convierte en animales de compañía ideales para espacios grandes.

PASTOR ANATOLIA

Enorme, protector y con muchísima energía, los Pastores Anatolia son territoriales, independientes e inteligentes, lo que los convierte en la opción ideal para cuidar ovejas o ganado: ¡no dudará en enfrentarse a rivales fuertes como osos y lobos con tal de protegerlos!

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO! Este reality fue un hitazo a nivel internacional y ahora llega a México con retos y dinámicas que nunca habías visto antes.

