4 plantas de interior resistentes: son todoterreno y sobreviven incluso cuando te vas de vacaciones

Si eres de los que aman tener la casa llena de verde, pero no siempre recuerdan regar, existen cuatro plantas de interior que serán tus mejores aliadas. Resistentes, adaptables y casi indestructibles, son capaces de mantenerse en perfecto estado incluso cuando te vas de vacaciones. Ideales para quienes buscan belleza sin complicaciones, estas especies demuestran que disfrutar de un hogar lleno de vida no requiere ser un experto en jardinería.

De acuerdo al el botánico Scott Zona, técnico de investigación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte que dialogó con Real Simple, hay ciertas plantas perfectas para aquellos que no tienen tiempo o no saben sobre sus cuidados:



Dracaena angolensis (planta de lanza africana): una suculenta perenne de África, se destaca por su resistencia a la sequía y es ideal para principiantes. Es clave trasplantarla a un sustrato especial para cactus: arena, gravilla, perlita y muy poca materia orgánica. Así se garantiza el drenaje y se evita el exceso de humedad.

Epipremnum aureum (potus): este clásico de la jardinería de interior sobrevive con escasa luz y pocos cuidados. El sustrato debe permitirse secar por completo entre riegos. Es recomendable rociar sus hojas frecuentemente y limpiarlas con un paño suave para evitar el polvo.

Zamioculcas zamiifolia (planta ZZ): resiste riegos impredecibles y ambientes de poca luz. El sustrato debe secarse completamente entre aplicaciones; lo habitual es regar dos veces al mes durante el verano y solo una en invierno. Tolera luz escasa, incluso la de fluorescentes, aunque agradece la luz indirecta intensa.

Peperomia obtusifolia (planta de caucho bebé): conocida también como "cara de pimiento", tolera largos periodos de poca luz y poca humedad, lo que la hace perfecta para oficinas. Crece mejor con luz indirecta y suelo seco entre riegos; el exceso de agua la perjudica. Se adapta bien a ambientes con humedad media o baja y es muy resistente.

