Las 4 plantas de interior que crecen en agua y harán que tu casa se vea HERMOSA

La fiebre por las plantas de interior sigue en auge, y no es para menos: llenan cualquier espacio de vida, energía y estilo. Si no quieres ensuciarte con tierra, hay una opción práctica y hermosa: plantas ornamentales que crecen directamente en agua, sin necesidad de tierra ni fertilizantes.

Estas especies se adaptan fácilmente a interiores y requieren muy pocos cuidados, perfectas para quienes buscan un toque de verdor sin complicaciones. Descubre a continuación las más populares y aprende consejos sencillos para cultivarlas y llenar tu hogar de frescura y estilo.

1. Potos (Epipremnum aureum)

El potos es el clásico de las casas y oficinas, y lo mejor es que se adapta perfecto al agua. Sus hojas verdes brillantes con toques dorados se enredan y cuelgan de forma elegante.

Fuente: Canva El potus es una planta excelente para decorar cualquier espacio de la casa

Según Almanac, solo cambia el agua cada semana y verás cómo sus raíces se multiplican mientras llena de vida cualquier estante o repisa.

2. Espatifilo (Peace Lily)

Con sus flores blancas delicadas y hojas verdes intensas, el espatifilo es puro estilo natural. Crece muy bien en agua y aporta un aire fresco y limpio al hogar.

Fuente: Canva Otra de las plantas que puede crecer en agua es el espatifilo.

Además, es fácil de cuidar: luz indirecta, agua fresca y paciencia, y tendrás un toque zen en tu sala o escritorio.

3. Lucky Bamboo (Dracaena sanderiana)

No es bambú, pero es igual de encantador. Sus tallos verdes erguidos y sus curvas elegantes hacen que cualquier rincón luzca lleno de buena energía.

Fuente: Canva Esta planta es fácil de cuidar y hacerla crecer. Trae armonía, calma y belleza.

Se cultiva directo en agua, necesita poca luz y un cambio periódico del agua, convirtiéndolo en una opción decorativa y relajante.

4. Filodendro (Philodendron)

El filodendro es un verdadero maestro de la adaptación. Sus hojas grandes y brillantes se ven espectaculares creciendo en agua, colgando o trepando por soportes.

Fuente: Canva Su color le aporta frescura a cualquier espacio de la casa. Una planta infaltable en los interiores de un hogar.

Tal como indica EcologíaVerde es perfecto para dar un toque tropical sin ensuciar nada de tierra. Solo cuida que el agua esté limpia y verás cómo se convierte en la estrella de tu espacio.

¿Cómo armar un buen recipiente con agua para que estas plantas crezcan?

1. Elige el recipiente adecuado

Puedes usar un jarrón, un vaso ancho, una botella de vidrio o incluso frascos reciclados. Lo importante es que sea transparente para que puedas ver el nivel del agua y las raíces, y que tenga suficiente espacio para que la planta se asiente sin estar apretada.

2. Agua limpia y fresca

Llena el recipiente con agua filtrada o hervida y enfriada. Evita el agua del grifo con mucho cloro; si no puedes filtrarla, déjala reposar unas horas antes de usarla para que el cloro se evapore.

Fuente: Canva Preparar un recipiente adecuado para estas plantas es sencillo pero merece algunas consideraciones.

3. Nivel del agua

Asegúrate de que las raíces queden completamente sumergidas, pero que las hojas no toquen el agua para evitar que se pudran. Mantén el nivel constante y completa con agua cuando sea necesario.

4. Luz y ubicación

Coloca la planta cerca de luz indirecta; evita el sol directo fuerte que puede quemar las hojas. Luz suficiente ayudará a que las raíces crezcan fuertes y las hojas mantengan su color brillante.

5. Mantenimiento y limpieza

Cambia el agua cada 1-2 semanas para evitar bacterias y malos olores. Lava el recipiente y las raíces suavemente si notas algas o suciedad. También puedes añadir unas gotas de fertilizante líquido diluido para plantas de interior cada mes.