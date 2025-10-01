4 plantas ornamentales de interior que son grandes: se ven bellísimas en tu casa

Las plantas ornamentales grandes no solo se destacan como elementos decorativos que aportan frescura y estilo a tu hogar, sino que también ayudan a purificar el aire en los espacios interiores. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que cada especie tiene necesidades y beneficios específicos, por lo que no todas funcionan igual.

Por eso, si quieres descubrir cuáles son las más recomendadas y cómo sacarles el máximo provecho, aquí te presentamos las mejores opciones para mantener tus espacios llenos de vida.

1. Ficus lyrata (Fiddle Leaf Fig)

El Ficus lyrata es una de las plantas ornamentales de gran tamaño más elegantes para el hogar. Sus hojas grandes y brillantes llenan de vida cualquier rincón, especialmente salas o espacios con luz indirecta brillante.

Fuente: Canva La planta ornamental Ficus lyrata es una de las más elegantes



Para mantenerla saludable, requiere riegos moderados y cuidado con el encharcamiento de la tierra.

Limpiar sus hojas regularmente ayudará a que luzca imponente y resalte en tu decoración.

2. Monstera deliciosa (Costilla de Adán)

La Monstera deliciosa se distingue por sus hojas grandes y con cortes decorativos que le dan un toque tropical a cualquier ambiente.

Fuente: Canva Monstera deliciosa, una de las plantas ornamentales de gran belleza y frescura.

Tal como indica Ecología Verde, es ideal para habitaciones o salas amplias con luz filtrada y se desarrolla mejor si se le brinda un soporte o tutor que guíe su crecimiento vertical.

Mantener la tierra ligeramente húmeda y evitar la luz directa del sol hará que sus hojas se mantengan sanas y vistosas.

3. Kentia (Howea forsteriana)

La Kentia es una palmera de interior que combina resistencia y elegancia. Perfecta para salas, oficinas o entradas, se adapta bien a la luz indirecta y requiere cuidados mínimos.

Fuente: Canva La planta ornamental Kentia se adapta bien a la luz indirecta



Su crecimiento es lento, pero uniforme, y girar la planta de vez en cuando asegura que mantenga su forma equilibrada. Esta especie aporta un toque sofisticado y sereno a los espacios, llenándolos de estilo natural.

4. Areca palm (Dypsis lutescens)

La Areca palm es una palmera tropical que aporta frescura y vitalidad a cualquier habitación. Ideal para salas amplias o rincones luminosos, necesita luz brillante indirecta y riegos regulares.

Fuente: Canva La planta ornamental “Areca Palm” precisa de riegos regulares para sobrevivir

Pulverizar sus hojas ayuda a mantener la humedad y resalta su color verde intenso. Con su presencia, los espacios se sienten más acogedores y llenos de vida, convirtiéndose en un punto focal de la decoración.

¿Qué beneficios tienen estas plantas ornamentales grandes a nuestro hogar?

Con su tamaño y porte, las plantas ornamentales de gran tamaño se convierten en protagonistas de cualquier habitación, mientras que simultáneamente ofrecen ventajas prácticas.

