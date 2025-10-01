¡Mallezaa cae rendida ante los encantos de Kike Mayagoitia! “Es un papucho”

Malleza se unió al #TeamKike de la forma más divertida : ¡todo apunta a que nuestra host digital ya eligió a un “gallo” para votar en La Granja VIP y se trata de nada menos que Kike Mayagoitia, la celebridad que desquició a las redes sociales con su debut en los realities de TV Azteca!

¿Mallezaa apoya a Kike Mayagoitia en La Granja VIP?

Aunque Mallezaa se esforzó por mantener una actitud profesional ante nuestro granjero Kike Mayagoitia, la guapa host digital no resistió las ganas de subirse al “tren del mame” con un divertido video en el que reconoció de la forma más divertida que el conductor de Venga la Alegría... ¡es todo un papucho!

Hace apenas unas horas, la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP compartió un reel que de inmediato se viralizó ya que en él se ve cómo Mallezaa no puede quitarle los ojos de encima a Mayagoitia, ¡todo ello acompañado por el audio viral de la película Shrek!

"¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles”, se escucha en el trend que rápidamente causó furor entre los internautas quienes reaccionaron con comentarios y emojis para celebrar la ocurrencia.

Esto, claro, sólo se trató de un video actuado para ponerle más sabor a La Granja VIP, pero eso no impidió que los internautas comenzaran a preguntarse si Mallezaa votará en efecto por Kike a la hora de salvar a alguien : “Días increíbles en la chamba”, escribió por su parte la host digital.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que se convirtió en todo un bombazo viral gracias a los chismecitos y trends que surgen todos los días, se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con el siguiente calendario de actividades: