4 trucos que antes hacían las abuelitas en sus plantas y dejaban los jardines preciosos

Antes de que existieran los fertilizantes industriales y los productos químicos, las abuelitas ya sabían cómo cuidar sus plantas con ingredientes simples y mucha observación. Sus trucos caseros, transmitidos de generación en generación, lograban jardines verdes, floridos y llenos de vida.

Actualmente, esos secretos vuelven a cobrar valor por ser económicos, naturales y muy efectivos. Aquí te compartimos 4 métodos que usaban para mantener a todas sus especies sanas y patios realmente preciosos.

Estos son los trucos caseros que te ayudarán a resaltar tus plantas

1. Cáscaras de huevo trituradas: las abuelas las colocaban alrededor de las plantas para aportar calcio al suelo, fortalecer tallos y evitar plagas como los caracoles. Además, mejoraban la estructura de la tierra.

2. Agua de cocción de verduras: una vez fría, la usaban para regar las plantas. Este líquido conserva minerales naturales que nutren el suelo y favorecen un crecimiento más sano.

|Foto de Canva en Canva

3. Café usado como abono: el café molido ya utilizado se mezclaba con la tierra para enriquecerla, especialmente en plantas que prefieren suelos ligeramente ácidos. También ayudaba a repeler algunos insectos.

4. Infusión de ajo o cebolla: preparaban un té con ajo o cáscara de cebolla para rociar las hojas. Era un repelente natural contra plagas y hongos, sin dañar las plantas.

¿Por qué es importante usar productos naturales para cuidar tus plantas?

De acuerdo al portal de Agricultura del Gobierno de México, cuidar las plantas con productos naturales no solo es una práctica heredada de generaciones pasadas, sino también una forma consciente de proteger la salud del jardín y del entorno. Estos métodos respetan los ciclos naturales de las especies y ayudan a mantener un equilibrio sano en el suelo.

Además, expertos destacan que el uso de ingredientes naturales evita la acumulación de químicos agresivos que pueden dañar las raíces, contaminar el agua o afectar a insectos beneficiosos como abejas y mariquitas.

Por otra parte, fortalece las plantas desde su base, haciéndolas más resistentes a plagas y enfermedades y los productos naturales mejoran la calidad de la tierra a largo plazo, aportando nutrientes de manera gradual y sostenible. Esto se traduce en plantas más fuertes, hojas más verdes y floraciones más duraderas.