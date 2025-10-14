La tendencia de baño que dirá adiós a los azulejos y transformará tu casa en 2026

Durante años, los azulejos fueron el estándar de los baños modernos. Pero la nueva tendencia de diseño 2026 está marcando un cambio elegante para tu baño: superficies naturales, limpias y continuas que respiran calma. Entre ellas, el mármol ha vuelto a ocupar el centro del escenario, pero con una personalidad completamente nueva.

Ya no se asocia con ostentación ni frialdad; ahora este lujoso material se integra en proyectos minimalistas, luminosos y serenos. Como explica la revista Architectural Digest, su textura orgánica y su capacidad para reflejar la luz lo han convertido en el elemento preferido para los interiores del próximo año.

¿Por qué el mármol reemplazará a los azulejos en los baños?

De acuerdo con The Spruce, el mármol crea superficies visualmente continuas, sin las interrupciones de la boquilla o el patrón cerámico. Esto no solo amplía visualmente el espacio, sino que aporta una sensación de lujo relajado y atemporal.

Además, como señalan los especialistas de Houzz, los baños contemporáneos buscan materiales que conecten con la naturaleza y aporten bienestar visual. La piedra natural cumple ambos objetivos: belleza y equilibrio.

Canva El mármol es la nueva tendencia de interiorismo 2026 para tu baño

Eso sí, su mantenimiento requiere cuidado: sellarlo con frecuencia y evitar limpiadores ácidos para conservar su brillo y color original.

Cómo integrar la tendencia 2026 del mármol en tu baño sin perder funcionalidad

Usa mármol como acento visual. Un muro detrás del lavabo o la ducha puede ser suficiente para dar elegancia. Combínalo con madera o metal cálido. Los tonos dorados o arenas equilibran su frialdad. Elige acabado mate. Así reduces el riesgo de resbalones en zonas húmedas. Opta por láminas grandes. Crean continuidad y reducen juntas visibles, una de las claves del estilo 2026.

Canva El mármol es el material que estará en tendencia de diseño 2026 para el baño

Qué considerar antes de elegir la tendencia 2026 de mármol para el baño

Según Livingetc, el mármol natural necesita un sellado periódico, pero su durabilidad compensa el esfuerzo. Además, el mármol reconstituido o de ingeniería ofrece una alternativa más resistente a la humedad.

Ambas opciones mantienen la esencia elegante, pero con distinto nivel de mantenimiento. Y si el presupuesto es una limitante, existen porcelánicos con apariencia marmoleada, casi indistinguible a simple vista.