5 cortes de cabello de niña para el regreso a clases

Un corte de cabello bien elegido puede facilitar las rutinas matutinas con las niñas en el regreso a clases. Los cortes de pelo ayudan a mantener el pelo sano y reforzar la comodidad de las más pequeñas en su día a día escolar.

En este 2026, las tendencias en cortes de cabello para niñas apuestan por estilos prácticos, versátiles y llenos de encanto, pensados para adaptarse a distintos tipos de cabello y personalidades. La clave está en elegir un look funcional que permita jugar y moverse con total libertad en el regreso a clases .

Los 5 cortes de cabello de niña prácticos y en tendencia para volver al aula

Bob clásico: es uno de los cortes más populares y atemporales para niñas. Funciona muy bien en cabello lacio o ligeramente ondulado y destaca por su practicidad, ya que no requiere peinados complejos. Es ideal para las rutinas escolares porque se mantiene prolijo durante todo el día. Melena midi con puntas rectas: este corte llega justo por debajo de los hombros y es perfecto para quienes no desean llevar el cabello demasiado corto. Permite múltiples peinados, como medias colas, trenzas o coletas y se adapta fácilmente tanto al uso diario como a eventos escolares. Capas suaves: las capas aportan movimiento y ligereza, especialmente en melenas abundantes. Este estilo es favorecedor en cabello lacio, ondulado o rizado y ayuda a que el pelo se vea más dinámico sin perder facilidad de peinado. Pixie con flequillo lateral: moderno y muy práctico, este corte es ideal para niñas que buscan comodidad total. Requiere poco mantenimiento y puede personalizarse con accesorios para darle un toque más divertido y juvenil. Long bob: es una versión más larga del bob tradicional y llega hasta los hombros. Se caracteriza por su versatilidad y facilidad de peinado, además de adaptarse bien tanto al cabello suelto como a recogidos sencillos para el día a día escolar.

¿Con qué accesorios complementar estos cortes de cabello de niña?

Más allá del corte, los accesorios juegan un papel clave para personalizar el look escolar. Moños grandes de tela o terciopelo, scrunchies estampados y diademas acolchadas en tonos pastel aportan un toque divertido y elegante.

También destacan los pasadores con pedrería o figuras infantiles, los pañuelos delgados usados como cintas y las mini pinzas tipo mariposa: estas últimas siguen siendo un clásico entre las niñas.