5 diseños de uñas elegantes y sofisticados ideales para lucir en Navidad

La Navidad y la fiesta de Año Nuevo se traducen en una de las épocas del año en las que los detalles cobran un protagonismo especial. En este sentido, las uñas no son la excepción. Además del outfit, la manicura puede elevar cualquier look durante el clima festivo.

¿Caja misteriosa? ¡Así se jugó el Sin Palabras con juez interino

Del rojo clásico a los tonos metalizados y los diseños minimalistas, las tendencias en manicura para estas fiestas combinan tradición y modernidad. Las propuestas se adaptan tanto a quienes buscan un look sofisticado y atemporal como a quienes prefieren sumar un toque de glamour sin perder delicadeza.

Las 5 tendencias de uñas que marcan la Navidad

Los siguientes diseños son principalmente clásicos. Pero se reivindican cada año para darle un toque luminoso y festivo a las uñas.

Rojo clásico

El rojo sigue siendo el gran infaltable de la temporada. En versiones bordó, cherry, carmín o rojo intenso, representa el espíritu navideño por excelencia. Para un giro más actual, se impone el acabado glossy o los detalles en dorado que aportan sofisticación sin perder elegancia.

Tonos metalizados con efecto glam

Dorado, plateado y champagne pisan fuerte en estas fiestas. Estos colores aportan luz y glamour. Son ideales para cenas nocturnas y celebraciones especiales. Pueden lucirse en un esmaltado completo o en una uña para un resultado equilibrado y moderno.

Verdes profundos y elegantes

Los verdes esmeralda y verde bosque ganan protagonismo por su conexión con el árbol de Navidad. Combinados con líneas finas doradas, pequeños brillos o acabados satinados, logran un diseño sofisticado y original. Perfecto para quienes buscan salir de lo tradicional.

Nude y tonos suaves con detalles festivos

Para un look delicado y refinado, los nude, rosados suaves y blancos son una excelente opción. Estos tonos permiten sumar nail art minimalista, como glitter sutil, estrellas pequeñas o francesitas con guiños navideños, manteniendo la elegancia.

Glitter y efectos perlados

El brillo es un aliado indiscutido de la Navidad. El glitter y los acabados perlados se imponen tanto en diseños completos como en pequeños toques. Aportan ese efecto festivo que transforma las uñas en un verdadero accesorio de celebración.