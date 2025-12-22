5 diseños de uñas bellos y sencillos que puedes hacerte tú misma para esta Navidad

Prácticamente restan horas para la Navidad y mientras ultimamos detalles de la decoración del hogar y la cena de Nochebuena, también debemos prestar atención a nuestro outfit y a la manicura a lucir. Sin embargo, el tiempo y la indecisión pueden jugarnos en contra.

Programa 21 de diciembre 2025 | Programa Completo | Exparticipantes de La Granja VIP llegan a La Resolana con el Capi Pérez

Es en este marco que, se de uñas se trata, existen algunas alternativas que se ajustan ante la falta de tiempo y que no se aleja de las tendencias actuales. Por lo tanto, se pueden lucir hermosos diseños de manicura que tú misma puedes hacer ya que son muy sencillos y de gran belleza.

¿Qué puedes hacerte en las uñas esta Navidad?

Para lucir espléndidas esta Navidad, y no recurrir necesariamente a diseños que demandan mucho tiempo y técnicas muy avanzadas, existen algunas propuestas que pueden ser hechas de forma muy fácil y en la comodidad del hogar.

Es en este punto que las tendencias para las uñas no se alejan mucho de los acabados metalizados y aquellos que presentan algunos detalles con brillos. La idea es que sirvan para dar un toque de elegancia y que contrasten con el brillo de la Navidad.

¿Qué diseños quedarán bien en Navidad?

Si tienes poco tiempo y deseas lucir uñas increíbles esta Navidad, uno de los diseños sencillos para hacer tú misma es el de las líneas rojas que simulan la cinta de los regalos. Con una base del color de tu elección, solo necesitarás sumar, con un pincel delgado, una línea que atraviese cada uña simulando ser una cinta de decoración.

Las uñas con acabado glaseado es otra de las opciones que quedarán muy bien este 24 de diciembre. Puedes optar por los colores que desees pero siempre dejando para el final un delicado detalle al agregarle algunos polvos brillantes que le darán un efecto glaseado muy elegante.

Finalmente, tus uñas pueden lucirse esta Navidad si utilizas como base un tono beige o pastel y luego le colocas algunos puntos con esmalte de color dorado. A estos puedes añadirles detalles brillantes de diferentes colores que le darán un acabado bien festivo para las celebraciones decembrinas.