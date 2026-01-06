Los 4 colores de uñas que estarán en tendencia en enero de 2026 y deberías usar

El color de las uñas es tan importante como el diseño, pero pocas personas ponen atención a este detalle. Por eso, aquí te contamos cuáles son los tonos que debes usar para potenciar tu personalidad y que, además, están de moda en enero de 2026.

Este año, la tendencia se inclina hacia tonos fríos y claros, con textura y acabados suaves que, según la revista de moda Glamour, atraen la buena suerte. Uno de los más destacados es el rosa pastel, ya que reúne todas estas características, aunque puedes lucirlas por separado. Pero ¿en qué diseños conviene llevarlo? Entre más minimalistas, mejor . A continuación, te mostramos algunas propuestas.

Uno por uno, los 7 diseños de uñas color rosa pastel para enero de 2026

Uñas rosa pastel liso con acabado glossy suave: pinta todas las uñas con un esmalte rosa pastel frío (base cremosa o milky) y aplica un top coat brillante para un look limpio y elegante que parece natural; combina perfecto con un outfit blanco, gris perla o denim claro para un estilo fresco y sofisticado.

Uñas rosa pastel liso con acabado glossy suave.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas French minimal rosa frío: en lugar del clásico blanco, usa rosa pastel frío en las puntas sobre una base transparente o nude muy clara; este diseño sutil va increíble con blusas de seda en tonos azules, hielo o prendas neutras para eventos formales o casual chic.

Checa estos diseños de uñas rosas que están de moda en enero de 2026.|(ESPECIAL/Pinterest)

Puntos sutiles minimalistas: con base rosa pastel, coloca pequeños puntos blancos o plateados cerca de la cutícula en una o dos uñas; este toque delicado es ideal con ropa en tonos grises, blanco o azul suave para un estilo femenino y discreto.

Cuál es el color complementario del rosa para combinar tus outfits con tus uñas

Si quieres llevar tu estilo al siguiente nivel, combina las uñas rosa pastel de moda con un outfit que tenga colores o detalles en verde, que es el color complementario que crea un contraste vibrante. Además, puedes agregar blancos, negros, beige o grises.