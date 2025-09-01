5 Plantas acuáticas con flores: estas son las mejores porque no se mueren fácilmente

Si te gustan las plantas ornamentales , pero buscas opciones únicas, entonces, quizá, las flores acuáticas sean para ti, sobre todo si buscas unas que no requieran muchos cuidados. Además de darle un toque distinto a tu hogar con sus colores, son ideales para quienes no tienen mucho tiempo.

Por eso, aquí te compartimos los nombres y fotos de 5 opciones que debes considerar.

1. Lirio de Agua

Esta bonita planta, también llamada Nymphaea, tiene hogar redondo que flotan y flores grandes, con colores blancos, rosas y amarillos. Son muy elegantes y solo necesitan ponerse en un recipiente con agua limpia y luz solar de al menos 4 horas al día. Así que se puede poner en las ventanas, sobre todo por su significado de pureza, salvación y espiritualidad, según Interflora.

(ESPECIAL/CANVA) Así de hermosa es la Lirio de Agua.

2. Loto sagrado

El Nelumbo Nucifera es una planta acuática que tiene flores grandes y llamativas que sobresalen del agua con hojas altas. Es un clásico para la decoración y lo mejor es que puedes ponerlo en la sala o comedor, en donde le dé mucha luz solar, que le ayuda a florecer todo el año.

(ESPECIAL/CANVA) El loto sagrado.

3. Jacinto de Agua

La Eichhornia crassipes es una flor ornamental de agua que tiene colores llamativos en violeta o lila. Según Picture This, esta bella plantita significa belleza y gracia.

(ESPECIAL/CANVA) La planta de Jacinto de agua.

4. Violeta africana

La violeta africana tiene flores pequeñas con distintos colores, como el morado, rosa y blanco. Sus hojas son redondas y suaves. Se puede poner en agua, pero también en maceta con tierra húmeda (pero no encharcada), indica Verdecora.

(ESPECIAL/CANVA) La violeta africana es muy llamativa.

5. Las begonias

La flor de begonia es un clásico en el jardín, pero también se puede poner en agua para decorar mesas y otros espacios de la casa. Tiene flores coloridas en rojo, naranja, blanco o rosa. Se ven increíble en terrazas techadas.

(ESPECIAL/CANVA) Tener begonias es un clásico de la decoración.

¿Por qué es bueno tener plantas acuáticas en casa?

Tener plantas acuáticas con flores en casa no solo es una forma sencilla de decorar, también ayuda a crear un ambiente fresco, relajante y lleno de vida. Son perfectas porque requieren poco mantenimiento, duran mucho tiempo y, además, purifican el aire y el agua donde crecen.