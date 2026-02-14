En México se utilizan plantas medicinales para aliviar o curar cualquier dolencia o posiblemente una enfermedad, tal como lo hacían los ancestros. Por ello, traemos para ti estas 6 especies que debes tener en casa, ya que te serán de gran ayuda en caso de una emergencia. Conoce estos ejemplares que eliminarán el mal olor del baño.

De acuerdo con un artículo del portal del Gobierno de México, las plantas de esta lista se pueden encontrar en cualquier parte del país; incluso hay tianguis donde solo venden las flores, hojas o raíz, a fin de que la persona enferma las consuma directamente o ya sea en infusiones o presentación homeopática. Estas son las 3 especies que no necesitan mucha luz y sobreviven en ambientes sin Sol.

Las plantas medicinales que debes tener en tu hogar

1. Árnica: Es muy buena para tratar contusiones, esguinces y problemas reumáticos, así como heridas, hematomas, dolor y angina.

6 plantas medicinales que debes tener en tu casa: serán de gran ayuda en caso de una emergencia|Pinterest

2. Hierbabuena: Es utilizada para ayudar con las náuseas, vómitos y desórdenes gastrointestinales. Cabe mencionar que la planta y su aceite eran utilizados como repelente de mosquitos, hormigas y avispas.

6 plantas medicinales que debes tener en tu casa: serán de gran ayuda en caso de una emergencia|Pinterest

3. Manzanilla: Esta planta combate la fiebre, inflamación, espasmos musculares, desórdenes menstruales, insomnio, úlceras, reumas y hemorroides. Su uso más común es en infusiones y se calcula que a nivel mundial se consumen más de un millón de tazas de té al día.

6 plantas medicinales que debes tener en tu casa: serán de gran ayuda en caso de una emergencia|Pinterest

4. Stevia: Las hojas de esta planta se utilizan como edulcorante, pero en los recientes años se comenzó a consumir o preparar en té para personas con diabetes, a fin de reducir los niveles de glucosa en la sangre.

6 plantas medicinales que debes tener en tu casa: serán de gran ayuda en caso de una emergencia|Pinterest

5. Sábila: Una de las plantas más comunes que se tienen en el hogar, ya que son de gran ayuda para tratar quemaduras, heridas y para regular la temperatura.

6 plantas medicinales que debes tener en tu casa: serán de gran ayuda en caso de una emergencia|Pinterest

6. Lavanda: De esta planta se obtienen concentrados aromatizantes o como condimento, pero el inhalar su aceite ayuda a disminuir la ansiedad y mejorar la memoria. Mientras que las infusiones o pomadas como diuréticos, cicatrizantes o analgésicos.

6 plantas medicinales que debes tener en tu casa: serán de gran ayuda en caso de una emergencia|Pinterest

Cabe mencionar que estas plantas se pueden utilizar en una emergencia, pero se recomienda acudir al médico si el padecimiento permanece o para llevar a cabo un diagnóstico exacto.