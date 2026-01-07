7 diseños de uñas con efecto aurora: quedan espectaculares y llaman la atención

Si quieres reinventarte con una nueva manicura , el efecto aurora es perfecto para lograrlo. En esta selección de 7 diseños te mostramos opciones para inspirarte con propuestas espectaculares que llamarán la atención de todos.

Aunque estas uñas destacan por sí solas , expertos como Vogue y Glamour señalan que el truco está en equilibrar los tonos con looks audaces que le den un punto focal a las manos. Con estas propuestas irás a la segura y lograrás un resultado que dejará a todos con la boca abierta.

Uno por uno, los diseños de uñas con efecto aurora que se ven espectacular

Uñas Aurora cromada clásica: usa una base neutra (nude o blanco perlado) y aplica polvo aurora cromado encima para ese brillo multicolor que cambia con la luz; queda bien con vestidos minimalistas o conjuntos monocromáticos porque deja que tus uñas sean el centro de atención.

Las uñas cromadas dan un efecto de aurora en la manicura.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas Jelly aurora translúcida: con un esmalte jelly (translúcido) y polvo brilloso encima, este look crea profundidad iridiscente; combina perfecto con outfits pasteles o ropa casual elegante (blusas claras + jeans).

Manicura Ombre aurora multidimensional: mezcla colores (como rosa, azul y lavanda) en degradado antes de aplicar el efecto aurora para un look dinámico; ideal con ropa de tonos complementarios o estampados suaves que resaltan el degradado.

Uñas efecto aurora galáctica intensa: base oscura (azul o negro) con pigmentos aurora intensos crea un efecto "noche boreal"; estas uñas llaman la atención al máximo , y se ven increíbles con outfits nocturnos, cuero o metálicos para ir de fiesta.

Perladas con aurora suave: base perlada o lechosa con polvo efecto aurora encima para un brillo delicado; perfectas si te gusta un estilo romántico o elegante con vestidos vaporosos o trajes sutiles.

Así de especiales se ven las uñas aurora traslúcidas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas Aurora glitter extra: aplica polvo aurora + un toque de glitter fino para que las uñas brillen aún más; queda espectacular con ropa de fiesta , lentejuelas o accesorios metálicos porque intensifica la luz en tus manos.

Uñas tipo Aurora cat eye con efecto magnético: usa un esmalte tipo cat eye y pasa un imán para crear un reflejo dinámico antes de añadir el polvo aurora encima; este look va perfecto con outfits futuristas o street style audaz, como chaquetas de vinilo o zapatillas llamativas.

Cómo cuidar las uñas con efecto aurora para que duren más

Si quieres que tus uñas con efecto aurora te duren mucho tiempo con el brillo y los colores, debes cuidarlas principalmente del agua caliente, mantener las manos hidratadas con crema y darles mantenimiento como la aplicación de aceites, esmaltes de brillo top coat y el uso constante de guantes para hacer labores que impliquen fuerza o exposición con químicos y detergentes en las manos.