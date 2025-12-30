7 diseños de uñas francesas cortas: son preciosas y puedes usarlas en diferentes colores

Las uñas francesas las puedes usar en cualquier momento, especialmente si piensas en algunos diseños para Año Nuevo. En esta selección de 17 diseños de uñas cortas encontrarás opciones elegantes, modernas y llenas de estilo que le darán un plus a tu personalidad.

De acuerdo con InStyle de España, existen diseño que atrapan a la primera , y las de estilo francés es una de ellas. Ya sea para una fiesta elegante, o una reunión más causal, estos diseños de uñas clásicas serán un acierto seguro para tu look.

Una por una, las mejores propuestas de uñas francesas cortas para Año Nuevo

Uñas clásicas con toque rosa pastel: Usa base nude o rosa claro, coloca una línea fina en color pastel en las puntas. Mantenlas así y ponle una línea delgada para que no abrumen las otras uñas. Combina con vestidos florales o conjunto blanco con accesorios dorados.

Este estilo de uñas francesas con tonos pastel están de moda.|(Especial/Pinterest)

Uñas con tip Azul bebé suave : Pon una base transparente o nude, luego pinta las puntas con azul bebé. Son perfectas para uñas cortas si haces la línea delgada y suave, y las combinas con jeans claros más una blusa blanca.

: Pon una base transparente o nude, luego pinta las puntas con azul bebé. Son perfectas para uñas cortas si haces la línea delgada y suave, y las combinas con jeans claros más una blusa blanca. Uñas negras elegantes minimalistas : Con la base nude y una línea negra en las puntas. Es un contraste chic sin ser pesado. Combínalo con total Black o look monocromático con blazer. De nada.

: Con la base nude y una línea negra en las puntas. Es un contraste chic sin ser pesado. Combínalo con total Black o look monocromático con blazer. De nada. Uña doble línea de color : Dale un twist moderno poniendo base nude claro, más dos líneas finas en dos tonos complementarios, por ejemplo, rosa y lila o azul y plata. Usa un top satinado o joyería metálica para destacar el estilo.

: Dale un twist moderno poniendo base nude claro, más dos líneas finas en dos tonos complementarios, por ejemplo, rosa y lila o azul y plata. Usa un top satinado o joyería metálica para destacar el estilo. Uñas ombre suave con puntas: La base nude es ley, pero pongas un degradado de color en la punta con dos colores. Usa una esponja para difuminar y ponte un vestido vaporoso o looks tipo boho.

Estos diseños de uñas francesas para uñas cortas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas neón pop: Con la base neutra, agregarás un color neón para darle un look vibrante y llamativo. Combínalo con ropa causal urban, como la playera blanca y sneakers llamativos.

Con la base neutra, agregarás un color neón para darle un look vibrante y llamativo. Combínalo con ropa causal urban, como la playera blanca y sneakers llamativos. Uñas micromicro fría: Estas van con base suave transparente, con una línea fina en un color suave también tirándole al pastel en la punta. La puedes combinar con tonos neutros en beige o gris para un estilo elegante y discreto.

Cómo hacer que las uñas francesas te duren más tiempo

Las uñas francesas son fáciles de diseñar y de lucir, pero al igual que otros modelos, tienes que tener cuidados antes, durante y después de haberlas colocado. El portal de belleza Cuore recomienda limarlas en forma de almendra antes de aplicar el esmalte. Límpiala bien antes de ir al salón de belleza y confía en el proceso. Una vez en casa, debes darle mantenimiento: evita sumergirlas en agua caliente porque podrías debilitar el esmalte. Usa guantes de goma si realizarás el aseo, pues los químicos de los detergentes también las podrían deteriorar.