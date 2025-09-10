Jawy Méndez ve en La Granja VIP un reto de vida: ¡nunca ha estado en un 24/7!

Jawy Méndez fue confirmado como la segunda celebridad en unirse a La Granja VIP , el novedoso reality de TV Azteca en el que se verá las caras con Alfredo Adame y se enfrentará al primer 24/7 de toda su carrera en la televisión... ¡será increíble!

¿Cómo afronta Jawy Méndez el reto de La Granja VIP?

En una amena charla con nuestra host digital Mallezaa llena de bromas pero también momentos de seriedad, nuestro adorado Jawy reiteró que él prefiere no armar una estrategia y en lugar de eso ver su paso por La Granja VIP como un reto de vida, tal vez el mayor que ha enfrentado hasta ahora:

“Es un reality diferente, no se puede planear mucho, pero sí te puedo decir que más que un reality yo lo voy a tomar como un reto de vida, he fallado en muchas ocasiones y este es un lugar donde voy a demostrarle a la gente que se puede cambiar, que se puede salir adelante, que te puedes caer mil veces y levantarte”, explicó.

Aunque Jawy ya apareció en realities como Exatlón México y MasterChef Celebrity , el influencer reconoció que La Granja VIP será diferente porque, por primera vez, será monitoreado totalmente en vivo 24/7.

"(La Granja VIP) Es una muestra del cambio, nunca he estado en un 24/7 y eso va a ser muy interesante para la gente que aún no me conoce o más aún, para la gente que cree conocerme”, adelantó.

¿Qué es lo que NO quisiera hacer Jawy Méndez en La Granja VIP?

Aunque Jawy Méndez sabe que en La Granja VIP los retos, los duelos y los trabajos más duros del campo aplicarán igual para ¡todos! los participantes sin importar cuánta popularidad tengan en redes sociales, el conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana aceptó que hay 3 labores que a las que sí les hace el “fuchi” :

“No quisiera levantar estiércol, no quisiera lavar los baños de nosotros mismos... supongo que se tiene que prender el fuego y todo eso, y no quisiera porque te apestas horrible”, expresó.

Jawy reconoció que, si de él dependiera, no haría trabajos de campo y sólo se concentraría en pasársela bien... ¡pero eso no será posible, las labores son parejas y seguramente lo veremos sudar “la gota gorda” y aguantar toda clase de olores indeseables!

No te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, ¡habrá sorpresas, emociones, adrenalina y muchísimo chisme de alto calibre!