Dile adiós a los grandes sillones: conocé la nueva tendencia para decorar los hogares

El hogar tiene mucho de nosotros y es que en la decoración, el orden y ciertos detalles se encuentran rasgos de nuestra personalidad o parte de nuestras preferencias. Sin embargo, mucho de su decoración pasa por las nuevas tendencias, que se siguen renovando, y es por eso que ahora los grandes sillones podrían ser expulsados.

Tuvimos un divertido reto de decorar una rosca de Reyes. ¿Quién lo hizo mejor? [VIDEO] ¡Descubre qué equipo fue el que le puso más creatividad a su rosca de Reyes y logró superar a su contrincante! ¿Se te antojó alguna?

Las tendencias que surgen en materia de decoración de ambientes no solo buscan mejorar la estética del hogar, sino que intentan lograr un lugar más funcional, que invite a la relajación y que ayude a aprovechar los espacios.

¿Adiós a los grandes sillones?

El living o sala de estar es uno de los lugares favoritos de muchas personas dentro del hogar. Por lo general es el alma de las reuniones familiares o con amigos, o simplemente el lugar en el que los integrantes de la familia se relajan, miran televisión, leen o escuchan música.

Este ambiente de la casa por lo general tiene un gran sillón como elemento principal de decoración y, aunque ofrece muchos beneficios, las nuevas tendencias han comenzado a desplazarlo. No se trata solo de ganar espacio sino que se buscan otros objetivos por lo que poco a poco se comienza a decirle adiós a estos sillones.

¿Quién reemplazará a los grandes sillones?

La nueva tendencia que se impone se conoce como sillón matero, con mucha presencia en Argentina, y que toma elementos de diseños de estilo chill bohemio y japonés. Se trata de sillones pequeños, cómodos y que presentan una forma semicircular.

El sillón matero es ideal para departamentos pequeños y balcones. De todos modos, es una tendencia que está ganando lugar en muchos hogares por su versatilidad, su diseño liviano y acolchonado que lo convierte en un elemento de relajación ideal para mirar televisión, leer o simplemente compartir una conversación.

El reemplazante de los grandes sillones es fácil de mover, combina con distintos tipos de decoración y, de cara al 2026, ofrece colores terrosos y en tonos neutros. El sillón matero no solo ofrece un formato especial, sino que existen algunos creado con cuero, mientras también abundan los que han sido diseñados con tapizados de pana, lino y tejidos boucle. ¿Te animarías a probarlo?.

