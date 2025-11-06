Alfredo Adame acusa a Manola con el Capataz de La Granja VIP: “Según ella, ya hizo todo”

La tensión alrededor de Alfredo Adame continúa aumentando tras sus peleas con 'El Patrón' Alberto del Río y Lolita Cortés ocurridas en la asamblea de anoche, pues acusó a Manola Díez con el Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori, por su desempeño y actitud en las labores de este día.

¿De qué acusa Adame a Manola?

Ambos nominados trabajaron juntos en el chiquero, pero todo parece indicar que no hubo la mejor química entre ellos, pues Adame se le acercó al Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori, para acusar que su compañera no solamente trabaja sola, sino que lo hace "a medias".

"Según ella, ya hizo todo... que lo hace a medias, pero bueno... ¿y mi trabajo dónde está? No sé si quiere ganar méritos o qué quiere hacer", le dijo el 'Golden Boy' al granjero.

Cuando Mayer Mori le exhortó a realizar las tareas que Manola no hizo, Adame le respondió que "no se trata de eso", sino de que "llegue y si quiere que haga una parte", él hace la otra porque de lo contrario, "lo va a seguir haciendo diario" y le pidió al Capataz que hable con ella para hacerle énfasis en que "cada uno tiene sus responsabilidades".

Cabe recordar que, previamente, Alfredo ocasionó la fuga de un par de cerditos del chiquero al dejar la puerta abierta, lo que desató una persecución por parte de algunos de sus compañeros con el fin de atraparlos lo más pronto posible.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame, Eleazar Gómez o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.