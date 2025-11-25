Dile adiós a la iluminación led, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

Se aproxima el fin del 2026 y la llegada del 2026 por lo que las personas no solo buscan renovar sus energías sino también los ambientes en los que habitan. Es por este motivo que muchos aguardan la llegada de esta época del año para darle un vuelco a la decoración de sus viviendas.

Con el apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) algunas personas están consiguiendo asesoramiento para renovar sus hogares y es por eso que uno de los puntos en los que se está habiendo foco es en la iluminación. Todo indica que las luces led serán dejadas de lado.

¿Adiós a la iluminación led?

Gemini es la aplicación que fue consultada sobre las nuevas tendencias en materia de iluminación de hogares. Esta tecnología respondió que “la tendencia en iluminación para 2026 no es el fin de la tecnología led, sino su evolución”.

Según la IA de Google, lo que se buscará es que la iluminación led de los interiores “evolucione hacia sistemas más inteligentes y enfocados en el bienestar, como la iluminación circadiana, que imita los ciclos naturales del sol”.

¿Qué tendencia en iluminación se impondrá en 2026?

De acuerdo con Gemini, “se espera una creciente integración de materiales naturales como la madera, la piedra y el concreto en las luminarias, junto con el uso de tecnologías emergentes como los diodos orgánicos emisores de luz (OLED) y la iluminación láser”.

En este sentido, la Inteligencia Artificial dio a conocer las tendencias clave para el 2026:

