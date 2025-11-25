Se viraliza video donde su pareja encuentra sin vida a la modelo Gina Lima; impactantes imágenes

La semana pasada se reportó la muerte de la actriz de cine para adultos, llamada Gina Lima. La joven de 23 años fue encontrada sin vida en su departamento, en el cual compartió con Ivan Cezar Ronquillo. Aunque el hombre no fue catalogado como sospechoso de la muerte, este se habría quitado la vida tres días después. En ese sentido, parece que se filtró el video donde el sujeto encuentra el cuerpo de la actriz y modelo.

Te puede interesar - Este fue el último mensaje que compartió Gina Lima antes de morir.

Te puede interesar - Este video causó polémica entre los usuarios de redes sociales.

¿Qué muestra el video de Gina Lima que ya se viralizó?

Recién la gente asumía la pérdida de la joven de Filipinas, cuando en las horas recientes se ha compartido de manera constante un video corto que Ivan Ronquillo grabó. Allí se ve cómo graba el momento en el que habría encontrado el cuerpo de Gina. Se percibe cómo empieza a llorar y abraza a la joven que luce sin movimiento recostada.

La calidad del video no es la óptima y el momento es medianamente captado por los movimientos bruscos que realizó con la cámara el también modelo. Y es que se indica que la actriz fue encontrada el 16 de noviembre, y aunque se escucha que el hombre llora y le dice mi amor a Lima… ya no eran pareja días antes del fatídico final de ambos.

Según los registros, el joven de 24 años apareció muerto tres días después del hallazgo del cuerpo de Gina Lima. Según los primeros reportes, esto ocasionado por un atentado contra su propia vida.

¿Quién filtró el momento del hallazgo del cuerpo de Gina Lima?

La polémica alrededor de este tema se hizo grande porque el propio hombre fue quien compartió el video en sus redes sociales. Ante eso, muchos respondieron indignados al argumentar que algo así no debería hacerse público. Mientras tanto, otros simplemente se dedicaron a ofrecer sus condolencias, pues la historia del final de ambos fue sumamente impactante. Hoy muchos aparecen en las redes de ambos para desearle un descanso eterno en paz.