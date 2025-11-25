Bajan a José Luis Rodríguez “El Puma” de un avión tras pelea con la tripulación

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”, protagonizó un incidente en un vuelo de American Airlines que salía de Quito, Ecuador, con destino a Miami. El intérprete de “Dueño de nada” fue obligado a abandonar la aeronave luego de un enfrentamiento con la tripulación, lo que generó que el video del momento se viralizara en todas las plataformas digitales.

El video del altercado

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a Rodríguez de pie dentro del avión, mientras detrás de él aparece el piloto, quien le exige abandonar la aeronave: “¡Desembarque de mi avión ahorita! Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (…) con nuestros tripulantes aquí”, se escucha decir al capitán en español.

El Puma, visiblemente incómodo, respondió: “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”. El momento fue grabado por otro pasajero y rápidamente se convirtió en tendencia.

La causa del conflicto

Hasta ahora, el cantante de 82 años no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido ni explicó por qué decidió grabar su propia versión de los hechos. Según testigos, el altercado comenzó por un maletín que Rodríguez llevaba consigo y que contenía medicamentos esenciales tras su trasplante pulmonar, el cual se hizo en 2017.

Su exrepresentante, Beatriz Parga, explicó a un medio que el artista necesitaba tener el maletín a su alcance por motivos de salud, pero la tripulación le indicó que debía cumplir con las normas de seguridad: “El pasajero que iba al lado de ‘El Puma’ se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina”, detalló.

Consecuencias del incidente

El episodio no pasó a mayores, pero Rodríguez perdió el vuelo y fue catalogado como un “pasajero disruptivo”. Hasta el momento no se han levantado cargos en su contra.

Medios como El Clarín señalaron que el cantante habría colocado su maleta en un compartimento alejado de su asiento, lo que generó la molestia y la intervención de la tripulación.

Debate en redes sociales

Ni José Luis Rodríguez ni American Airlines han emitido un comunicado oficial, lo que mantiene abierto el debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios defienden al cantante por su condición médica, otros consideran que debió acatar las normas de seguridad.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el ámbito del entretenimiento latino.