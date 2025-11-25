Así reaccionó Alessandra Rosaldo a la muerte de Gabriela Michel, ex de Eugenio Derbez

Tras los primeros momentos donde se compartió la noticia del fallecimiento de Gabriela Michel, los Derbez salieron a la conversación por la cercanía existente en la vida de la actriz de doblaje. Sin embargo, fue hasta pasadas las 10 de la noche que Aislinn indicó que efectivamente, su madre había fallecido y que estaban pasando el proceso de manera privada. Ante eso, Alessandra Rosaldo compartió una imagen que está siendo comentada intensamente en las redes sociales.

¿Qué imagen compartió Alessandra Rosaldo en su Instagram?

Gabriela Michel y Eugenio Derbez tuvieron a su primera hija en una relación que no fructificó y terminó después de un año de firmar el acta matrimonial. Después de eso, se sabe que el comediante tuvo múltiples parejas y procreó varios hijos entre los que están Vadhir, José Eduardo y la más pequeña lleva el nombre de Aitana.

Y justamente la actual esposa del actor es Alessandra Rosaldo, quien sorprendió a todos emitiendo un mensaje que muchos consideran bastante emotivo. En una historia de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz puso una foto de Gabriela cuando era joven, acompañada de la frase Descansa en Paz, Gaby.

El mensaje causó sorpresa porque no se sabía si estas dos mujeres llevaban una buena relación, pues formaron parte de la vida del actor. Y es que otras ex parejas como Victoria Ruffo, han mostrado prácticamente repulsión de la figura del padre de José Eduardo.

¿Por qué Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron atacados en redes el día de ayer?

Fue hasta la noche que una fuente directa como lo es Aislinn Derbez indicó que su madre había muerto. Y unas horas antes el comediante mexicano y su esposa aparecieron en un video en vivo. Allí, Eugenio presumía su aparición en los Emmys Internacional, donde estaba por uno de sus últimos trabajos en una serie. Por ello, muchos se abalanzaron para preguntarle sobre el deceso de Michel, que en esos momentos no estaba confirmado.

Ante eso, Eugenio hizo caso omiso de todos los mensajes que se generaron en el chat de su transmisión en vivo, pues se enfocó en presumir lo que estaba ocurriendo en el evento en el que se encontraba.