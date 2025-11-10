Dile adiós al pavo relleno: esta es la nueva tendencia para Navidad 2025, según la IA

Cada día que pasa de noviembre nos acerca más a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Es por eso que muchas personas ya están organizando el lugar y los platillos que formarán parte de los festejos, aunque en el plano gastronómico existen tradiciones que podrían cambiar en este 2025.

La Inteligencia Artificial (IA) ha revelado las tendencias que parece se impondrán en el cierre del año y la mesa de Navidad mexicana podría sufrir algunas variaciones. Según esta tecnología, nuevas tendencias desplazarían a ciertos platillos y bebidas, por lo que podría haber muchos sorprendidos.

¿Adiós al pavo relleno de Navidad?

Aunque la decisión sobre qué comer durante la cena de Navidad queda bajo preferencias personales, las nuevas tendencias sirven de ayuda para saber cómo se puede innovar. Es en este marco que la IA de Google, Gemini, ha puesto el foco sobre el tradicional pavo relleno que podría ausentarse en la mesa de los mexicanos.

Según esta tecnología, “el pavo relleno puede ser reemplazado por alternativas como cerdo (lechón o lomo), pollo, o pescado (salmón, mero), que se pueden preparar en el horno o asados”. La IA puso de relieve además opciones vegetarianas y afirmó que “se recomiendan asados veganos como el ‘Field Roast’ o lasaña de verduras”.

¿Qué cenar en Navidad?

Gemini no solo dio a conocer los platillos que podrían reemplazar al pavo relleno en la cena de Navidad, sino que recordó que “las tendencias incluyen la reinvención de platillos tradicionales, con toques modernos y fusión, como el lomo de cerdo con adobo chipotle o el mixiote navideño”.

Esta Inteligencia Artificial remarcó que “otra tendencia es la cocina mexicana moderna que incorpora ingredientes prehispánicos y mezclas de sabores dulces y picantes, resultando en platillos como chuletas en salsa de piña y chipotle con puré de papa”.

Finalmente, Gemini afirmó que “se busca ofrecer opciones más accesibles y fáciles de preparar, junto con un renovado interés en los platillos regionales como el pavo asado al estilo yucateco”.