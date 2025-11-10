Cuál es la playa escondida de Michoacán que tiene arena dorada y es ideal para desconectarse de la rutina
El estado de Michoacán posee sitios con una belleza única y paradisíaca. Esta es la playa que todos elogian y es perfecta para tomar unos días de descanso en una escapada de fin de semana.
El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y playas que albergan aguas cristalinas y arenas blancas o doradas en un entorno totalmente paradisiaco. Así es el caso de un lugar que todos elogian y se encuentra escondido en el estado de Michoacán.
Ale Travels. Una chica que dejó todo para poder viajar por el mundo.
Conoce la playa que parece el mismo paraíso y destaca por su entorno tranquilo y sus hermosas aguas cristalinas y su arena dorada. El lugar invita a una escapada de fin de semana de total desconexión, pero sobre todo a contemplar la belleza del mar.
Te puede interesar: Estos son los 5 restaurantes en CDMX ideales para los amantes de la parrilla
Playa La Llorona: el sitio escondido paradisiaco de Michoacán
La Llorona es la playa paradisiaca que se encuentra en el municipio de Aquila de Michoacán y se traduce en un sitio virgen con arena de color dorado u aguas cristalinas con tonalidades turquesa. Su paisaje es natural y se percibe como si las rocas abrazaran el mar.
Este destino es perfecto para las personas que desean desconectarse totalmente de la rutina y el bullicio de la ciudad, ya que sus características la hacen ideal para la tranquilidad. La playa invita a conectar con el entorno natural y su imponente paisaje ideal para la fotografía.
@soytuguiafav Playa La Llorona, en el municipio de Aquila, Michoacán, es un rincón virgen y poco conocido del Pacífico mexicano, famoso por su belleza natural y su sonido misterioso. Rodeada de naturaleza y vistas dramáticas Aguas azul‑turquesa y oleaje moderado Su arena amarilla, fina que cruje al pisarla, produciendo un sonido parecido a un llanto: de ahí su nombre popular “La Llorona” 📍Ubicado a unos 12 km al sur de Faro de Bucerías, siguiendo la carretera federal 200 Aproximadamente 190 km desde Lázaro Cárdenas y cerca de 615 km (7–8 h) desde Morelia en coche Ideal llegar en vehículo propio o tour; transporte público no llega directamente. #playa #day #michoacan #ecoturismo ♬ tropical reggae BGM no melody - yo suzuki(akisai)
Te puede interesar: Los 4 festivales gastronómicos que celebra la CDMX antes que termine el 2025: checa días y horarios
¿Qué hacer en la playa La Llorona de Michoacán?
En la playa La Llorona de Michoacán se pueden realizar varias actividades:
- Descansar debajo de pequeñas palapas que ofrecen mariscos y pescados del día.
- Acampar en las enramadas (precio aproximado de 80 pesos)
- Hacer caminatas exploratorias y respetuosas con el entorno
- Acceder a servicios básicos como regaderas y sanitarios
- Observar el desove de tortugas marinas en temporada
- Avistar aves
- Nadar en sus aguas tranquilas
- Hacer esnórquel
- Practicar surf
¿Cómo llegar a la playa La Llorona de Michoacán?
La playa La Llorona de Michoacán se encuentra a aproximadamente 500 kilómetros de Morelia, la capital del estado michoacano. El viaje en carro puede demorar hasta 7 horas, dependiendo de la velocidad elegida para llegar. Una de las rutas es la secuencia de carreteras Atlacomulco, Guadalajara/Autopista Guadalajara, Morelia/Zinapecuaro y Guadalajara/México 15D.