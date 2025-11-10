Cuál es la playa escondida de Michoacán que tiene arena dorada y es ideal para desconectarse de la rutina

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y playas que albergan aguas cristalinas y arenas blancas o doradas en un entorno totalmente paradisiaco. Así es el caso de un lugar que todos elogian y se encuentra escondido en el estado de Michoacán.

Ale Travels. Una chica que dejó todo para poder viajar por el mundo. [VIDEO] Pudimos hablar con ella para saber la manera en la que pudo tomar esta gran decisión y cambiar su vida.

Conoce la playa que parece el mismo paraíso y destaca por su entorno tranquilo y sus hermosas aguas cristalinas y su arena dorada. El lugar invita a una escapada de fin de semana de total desconexión, pero sobre todo a contemplar la belleza del mar.

Playa La Llorona: el sitio escondido paradisiaco de Michoacán

La Llorona es la playa paradisiaca que se encuentra en el municipio de Aquila de Michoacán y se traduce en un sitio virgen con arena de color dorado u aguas cristalinas con tonalidades turquesa. Su paisaje es natural y se percibe como si las rocas abrazaran el mar.

Este destino es perfecto para las personas que desean desconectarse totalmente de la rutina y el bullicio de la ciudad, ya que sus características la hacen ideal para la tranquilidad. La playa invita a conectar con el entorno natural y su imponente paisaje ideal para la fotografía.

#day #michoacan #ecoturismo ♬ tropical reggae BGM no melody - yo suzuki(akisai) @soytuguiafav Playa La Llorona, en el municipio de Aquila, Michoacán, es un rincón virgen y poco conocido del Pacífico mexicano, famoso por su belleza natural y su sonido misterioso. Rodeada de naturaleza y vistas dramáticas Aguas azul‑turquesa y oleaje moderado Su arena amarilla, fina que cruje al pisarla, produciendo un sonido parecido a un llanto: de ahí su nombre popular “La Llorona” 📍Ubicado a unos 12 km al sur de Faro de Bucerías, siguiendo la carretera federal 200 Aproximadamente 190 km desde Lázaro Cárdenas y cerca de 615 km (7–8 h) desde Morelia en coche Ideal llegar en vehículo propio o tour; transporte público no llega directamente. #playa

¿Qué hacer en la playa La Llorona de Michoacán?

En la playa La Llorona de Michoacán se pueden realizar varias actividades:

Descansar debajo de pequeñas palapas que ofrecen mariscos y pescados del día.

Acampar en las enramadas (precio aproximado de 80 pesos)

Hacer caminatas exploratorias y respetuosas con el entorno

Acceder a servicios básicos como regaderas y sanitarios

Observar el desove de tortugas marinas en temporada

Avistar aves

Nadar en sus aguas tranquilas

Hacer esnórquel

Practicar surf

¿Cómo llegar a la playa La Llorona de Michoacán?

La playa La Llorona de Michoacán se encuentra a aproximadamente 500 kilómetros de Morelia, la capital del estado michoacano. El viaje en carro puede demorar hasta 7 horas, dependiendo de la velocidad elegida para llegar. Una de las rutas es la secuencia de carreteras Atlacomulco, Guadalajara/Autopista Guadalajara, Morelia/Zinapecuaro y Guadalajara/México 15D.