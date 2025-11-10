Estos son los 5 mejores lugares de la CDMX para comer brownies creativos y deliciosos

Todo el territorio de México ofrece opciones para disfrutar platillos salados y dulces. Cada región del país es única por sus sabores y maneras de preparar alimentos, pero también por la atención de los sitios gastronómicos con los que cuenta. Así es el caso de CDMX y sus brownies.

Estos son los lugares capitalinos que ofrecen experiencias placenteras en relación al precio y calidad de sus brownies. Estos son los sitios mejor calificados por sus visitantes nacionales y extranjeros.

Los 5 mejores sitios de la CDMX para comer deliciosos brownies

La Ciudad de México es dueña de una variedad de sitios que ofrecen delicias dulces por precios asequibles. Allí se pueden disfrutar deliciosos brownies creativos que llenan la barriga, pero también el corazón.



Mai Bakery

En este sitio, los brownies se preparan en pequeños lotes. El intenos aroma a cacao es su diferencial. La capa exterior de este alimento aquí es apenas crujiente y el centro es suave y se derrite en cada bocado. Ofrece una versión Triple Chocolate que combina diferentes intensidades de cacao.

La Divinata

Esta pastelería tiene versiones imperdibles de brownies: desde los clásicos muy chocolatosos, hasta versiones red velvet, cheesecake, crema de avellanas o con trozos de galleta. Son perfectos para consumir solo, acompañado o en familia. Pero quedan muy bien para obsequiar.

Brownerie

Su nombre lo dice: es el sitio donde se hacen deliciosos y únicos brownies. Estos bocaditos son suaves por dentro y tiene un borde ligeramente crujiente. Se preparan sin conservadores, con ingredientes de calidad. Hay versiones clásicas, con nuez y con caramelo salado. Además, se pueden personalizar con toppings.

I Quit

Este sitio es vegano y sus brownies son furor. La versión más vendida combina chocolate belga con malvaviscos flameados. El resultado es irresistible: un equilibrio entre lo crocante y lo esponjoso. Se pueden acompañar con un horchata cold brew.



Green Republic

Este lugar de CDMX ofrece brownies saludables. Hay una receta keto para estos bocaditos, ideales para quienes quieren cuidar más su alimentación sin renunciar al sabor y dulzor del chocolate. Las piezas no contienen gluten y están elaboradas con harina de almendra, aceite de aguacate y stevia. Hay sabores que van desde café hasta naranja.