Dile adiós al ponche navideño: esta es la nueva tendencia

Las celebraciones de fin de año ya comienzan a entusiasmar a los ciudadanos y muchos están analizando en dónde pasar Navidad y Año Nuevo. Los platillos y las bebidas tradicionales también forman parte de la organización previa y es en este punto que el ponche navideño podría quedar en el olvido.

Todo en el mundo cambia y lo que se modifica en algunas naciones puede convertirse en tendencia en otras. Es por eso que algunas bebidas están ganando terreno y se perfilan como posibles sustitutas del ponche navideño.

¿Adiós al ponche navideño?

Aprovechando el auge de la Inteligencia Artificial (IA), se utilizó la aplicación Gemini para conocer cuáles son las bebidas que pueden reemplazar al ponche navideño. Su respuesta no tardó en llegar y afirmó que esas bebidas “varían de acuerdo con si prefiere una opción caliente o fría, con alcohol o sin alcohol”.

Por lo tanto, la IA dejó abierta la posibilidad a que otras bebidas ocupen el lugar que en la mesa de los mexicanos se creía dominado por el ponche navideño. Las tendencias parecen imponerse en algunos hogares y tal vez en las celebraciones que se avecinan le diremos adiós al tradicional ponche navideño.

¿Qué bebidas pueden reemplazar al ponche navideño?

Gemini ofreció un listado de las bebidas que podrían ocupar el lugar del pueden reemplazar al ponche navideño. Como mencionó anteriormente, esta Inteligencia Artificial afirma que las nuevas tendencias pueden dividirse entre bebidas calientes y bebidas frías:

Bebidas calientes

Vino caliente especiado (Glühwein): Es una bebida tradicional de los mercados navideños europeos. Se prepara calentando vino tinto con especias como canela, clavo, anís estrellado y naranja.

Ponche de huevo (Eggnog): Una bebida cremosa y especiada que se puede servir caliente. Consiste en leche, huevos, azúcar y especias como canela y nuez moscada, y se puede preparar con o sin alcohol. El ponche de huevo navideño de la receta de TikTok de @locuraalgusto es una opción fácil de preparar.

Chocolate caliente especiado: Un clásico reinventado. Se puede preparar con canela, mandarina y jengibre para un toque festivo, como se sugiere en las recetas de Cookpad.

Chai Latte especiado: Una alternativa moderna que ofrece un sabor reconfortante. Se prepara con té negro, leche y especias como canela, jengibre y cardamomo.

Atole de elote: Una bebida caliente y dulce, tradicional de México, que puede ser un sustituto satisfactorio del ponche.

Bebidas frías