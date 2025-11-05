Muere reconocida influencer tras someterse a 27 cirugías estéticas: era conocida como la Barbie humana

Una nueva muerte relacionada con el mundo de las redes sociales causa conmoción y enluta a internautas de distintos países. La influencer Barbara Jankavski, más conocida como “La Barbie humana”, fue hallada sin vida en Sao Pablo, Brasil, y las autoridades investigan las causas del deceso.

Barbara Jankavski tenía 31 años y era oriunda de Brasil. Su fama radicaba en las redes sociales en donde comenzó a hacerse popular y logrando ser parte de anuncios publicitarios y programas de televisión. Su muerte ha causado un gran dolor entre sus miles de seguidores.

¿Qué le ocurrió a Barbara Jankavski?

Medios brasileños afirman que un llamado a la línea de emergencias solicitó ayuda en el domicilio de “La Barbie humana” el pasado domingo. Al llegar, los equipos de emergencias encontraron a la influencer sin signos vitales por lo que comenzaron con maniobras para reanimarla, pero lamentablemente solo pudieron corroborar su deceso.

Una amiga de Barbara Jankavski había estado junto a ella la noche anterior e informó a los investigadores que la joven se había lastimado un ojo, motivo por el cual se analiza si esto podría relacionarse con su muerte. Los resultados de la autopsia son aguardados para poder confirmar las cusas de su repentina muerte.

¿Quién era Barbara Jankavski?

El mundo de las redes sociales conoce a la perfección a Barbara Jankavski, una influencer brasileña que se ganó el apodo de “La Barbie humana” debido a las cirugías a las que se había sometido para parecerse a una muñeca. Según había confirmado, fueron 27 las cirugías estéticas que le habían permitido transformar radicalmente su cuerpo.

Al conocerse la triste noticia de su muerte, sus seguidores no han dudado en difundir fotografías de la influencer y expresar en comentarios su dolor. Algunos internautas afirman que no pueden creerlo y piden una investigación profunda que permita esclarecer por qué Barbara Jankavski perdió la vida a sus 31 años de edad.