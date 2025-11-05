Conoce la moneda de 20 pesos que vale hasta 5 millones por ganar un premio mundial

Si eres un seguidor de las monedas y billetes mexicanos, entonces seguramente sabes que, desde hace algunos meses, en internet circula una moneda conmemorativa de 20 pesos que cuenta con un valor de hasta 5 millones de pesos por, entre otras cosas, haber ganado un premio mundial.

La numismática ha tenido un crecimiento importante en México desde hace algunos años, pues son cada vez más las personas que buscan vender y comprar pecunias con un valor histórico o con errores de acuñación. Una prueba de ello, precisamente, es esta moneda conmemorativa de 20 pesos.

¿Qué características tiene esta moneda de 20 pesos?

Lo primero que tienes que saber es que la característica principal de esta moneda de 20 pesos es contar con el rostro de Emiliano Zapata, uno de los hombres más importantes en la historia del país. Se trata, entonces, de una moneda que ha ganado el reconocimiento de la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios, conocida también como AICA.

Esta moneda conmemorativa de 20 pesos está hecha de bronce de aluminio y níquel, por lo que cuenta con una tirada actual de alrededor de 23 millones de ejemplares. Su forma es dodecagonal y se mantiene en el mercado nacional, por lo que los negocios están obligados a entregarla y recibirla por igual.

¿La moneda de 20 pesos ganó un premio mundial?

Fue precisamente la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios quien le otorgó el premio a la mejor moneda o serie de monedas, lo cual hace que su valor se eleve al máximo no solo por el apartado histórico que ostenta, sino también por la belleza estética que presenta en relación a las demás.

¿Por qué vale 5 millones de pesos?

El dueño de esta moneda, que la comparte a través de Mercado Libre, establece que su valor asciende a los 5 millones de pesos no solo por ser conmemorativa y por contar con el rostro de Emiliano Zapata, sino por el premio al que se hizo mención en párrafos anteriores. Aún así, se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien pueda aconsejarte más al respecto.