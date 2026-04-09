La alcaldía de CDMX donde la gente es más inteligente y resuelve mejor un problema

La CDMX está conformada por 16 alcaldías y es una de las más pobladas, no solo del país, sino de todo el mundo. Por esta razón no resulta extraño que en su territorio sea tan diverso y sea posible encontrar personas de todo tipo, incluso a "las más inteligentes", que podrían concentrarse en una zona en específico por razones insólitas que no necesariamente caen en los estereotipos.

Se trata de la Miguel Hidalgo, lugar que albergaría a las mentes brillantes de la capital a comparación de otros puntos, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esto ya que se trata de un sitio que cuenta con una gran oferta a nivel cultural, educativo y recreativo, aspectos que al fusionarse, hacen que los habitantes tengan mayores posibilidades de resolver conflictos y salir adelante de imprevistos.

La alcaldía Miguel Hidalgo tiene una gran oferta educativa y cultural, según la IA|Canva

¿Qué otro lugar de la CDMX tiene personas inteligentes?

Si bien no hay una forma exacta de determinar cuál es el lugar de México que tiene a las personas más capaces académicamente hablando, lo cierto es que es posible mencionar otro punto de la CDMX que suele ser frecuentada por "mentes brillantes" en todas las ramas. El punto en cuestión es en Coyoacán, específicamente las áreas cercanas a Ciudad Universitaria, el plantel principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En esta institución se imparten alrededor de 100 licenciaturas, maestrías y posgrados, distribuidas en las 15 facultades principales, cuya matrícula supera considerablemente a la de otras escuelas en el país, indica un artículo de Gaceta UNAM. Además, hay museos, teatros y una gran variedad de opciones recreativas, por lo que las alcaldías de Coyoacán y la Miguel Hidalgo tienen potencial para ser catalogados como "casa de gente inteligente".

Gracias a Ciudad Universitaria, Coyoacán también alberga una gran cantidad de personas inteligentes|Eneas de Troya y Olga Cadena, Creative Commons

¿Cuáles son las 2 alcaldías más pobladas de la CDMX?

Un dato interesante de esta predicción digital sobre dónde viven las personas más inteligentes de toda la CDMX, es que ninguna de las dos estimaciones representa a la zona con población dominante. Este título le pertenece a Iztapalapa, que según datos de la Secretaría del Medio Ambiente, tiene un estimado de 1 millón 827 mil 868 habitantes; seguido de la Gustavo A. Madero, con 1 millón 164 mil 477 pobladores.