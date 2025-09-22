¿Andas estreñido? Estas son algunas frutas naturales que te pueden ayudar

Cuando andas estreñido es una situación muy molesta e incómoda, puesto que se presenta una dificultad al momento de visitar el baño. Aunque es un padecimiento muy común en la población, es posible solucionarlo con ciertos cambios en nuestro estilo de vida, e incorporando otro tipo de alimentos en la dieta.

Es una realidad que hay frutas naturales que nos pueden ayudar ante tal momento. A continuación emplearemos la opinión de los expertos para conocer las mejores respuestas ante el terrible malestar, así que toma nota de toda la información.

¿Qué hacer cuando estás estreñido?

Antes de conocer las frutas naturales que te pueden ayudar, no olvidemos que cuando andas estreñido, se debe a factores de tu vida diaria, por ejemplo la falta de fibra en la dieta, poca actividad física, deshidratación o efectos causados por cierta medicación.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, explica que debemos consumir ciertos alimentos que nos pueden ayudar por tener un alto aporte de fibra, de los cuales se destacan:

Frutos rojos

Pera

Manzana

Por otro lado, en el portal, de moree.fit, detallan que también podemos implementar frutas naturales que te pueden ayudar como el kiwi, la piña, la papaya, el mango y el higo, puesto que tienen enzimas digestivas que pueden favorecer la digestión. También, comienza a aumentar tu ingesta de agua, en especial si eres una persona que no está acostumbrada a su consumo.

¿Cuándo visitar al médico al estar estreñido?

Es importante que, cuando andas estreñido, te mantengas atento a la forma en que actúa tu cuerpo, ya que hay momentos en los que es necesario acudir a un médico. La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que cuando pasan 3 días sin ir al baño, hay dolor estomacal, náuseas, vómito o sangre en las heces, debemos solicitar apoyo de profesionales.

Para evitar experimentar esos episodios de malestar, procura tener una dieta balanceada, tomar abundante agua, hacer actividad física y no saltarse ninguna comida. Ante cualquier tipo de inconveniente, solicita apoyo por parte de los expertos para que te ayuden.