Atletas de Exatlón México que brillan en el basquetbol: ¿quiénes son?

A lo largo de sus ocho temporadas, Exatlón México ha sido escenario para atletas de distintas disciplinas. Entre ellos, el basquetbol ha mantenido una presencia constante con competidores que bien destacaron por su rendimiento en la duela y por su temple en los circuitos. Varias basquetbolistas han alcanzado las etapas finales del reality, para dejar claro que su experiencia en la cancha es una ventaja también en la arena.

¿Qué basquetbolistas han llegado a la final en Exatlón México?

Una de las primeras en dejar huella fue Casandra Ascencio, quien participó en la tercera temporada, emitida entre 2019 y 2020, donde fue parte del Equipo de los Contendientes. Logró posicionarse como finalista gracias a su constancia y habilidad. Su historia marcó un antes y un después para las atletas del baloncesto en el programa.

Más recientemente, en la temporada 8 (2024–25), Ingrid Treviño Camargo se convirtió en subcampeona con el Equipo Rojo. Su desempeño fue uno de los más sólidos de esa edición, por lo que su nombre quedó grabado como referente del basquetbol dentro del reality.

También merece una mención especial Andrea Medina, jugadora nacida en Jalisco. Ella participó en dos temporadas consecutivas, la séptima (2023–24) y la octava (2024–25), para alcanzar en ambas ocasiones la instancia de los cuatro finalistas con el Equipo Azul. Su velocidad, estrategia y temple la volvieron pieza clave en cada circuito.

¿Quiénes más representaron al basquetbol en Exatlón México?

Nataly Gutiérrez, jugadora tapatía de gran presencia y experiencia, ha participado en tres ocasiones, fue semifinalista en la temporada 5 (2021–22) con los Guardianes, y volvió en las séptima y octava temporadas como parte del Equipo Rojo. Aunque en estas últimas no llegó a las finales, su experiencia y liderazgo han sido notables.

En la quinta temporada también participaron Antonio González, originario de Colima, y Marcela “Yeyé” Pérez, de Nuevo León, ambos como parte de los Guardianes. Si bien sus eliminaciones llegaron antes de las etapas finales, representaron al basquetbol con energía y compromiso.

Por último, Roberta “Bobe” de León, competidora de Nuevo León, fue parte de los Contendientes en la sexta temporada (2022–23). Su paso por la competencia se dio mientras combinaba el deporte con otras actividades como el boxeo, pero su origen en las canchas de básquet la colocó como parte de este grupo destacado.

El impacto del basquetbol en Exatlón México es claro, nutre al reality con atletas tácticos, resistentes y competitivos. Y cada temporada deja abierta la posibilidad de que nuevas figuras del deporte lleguen a poner a prueba sus habilidades más allá de la duela.