Ángela Aguilar llora en vivo y en pleno escenario por este motivo que tocó su corazón

Durante uno de sus más recientes conciertos, Ángela Aguilar conmovió al público hasta las lágrimas al dejar ver su lado más sensible. La joven cantante no pudo contener la emoción y rompió en llanto en pleno escenario, ante miles de fanáticos que fueron testigos de un momento genuino y cargado de sentimiento.

Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales conmovió a los seguidores de la popular artista mexicana, dado que la muestra muy emocionada en el show que dio inicio a la gira de "Libre Corazón Tour 2025" en Estados Unidos. Reconocida por su talento, la intérprete se quebró al escuchar las palabras de aliento por parte de su público después del escándalo entre su esposo Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu.

Una fan le gritó "¡No estás sola!", y eso fue suficiente para que Ángela sintiera el apoyo de sus espectadores y con el corazón en la mano expresara: "Oigan, no me hagan llorar, porque tengo que cantar otras dos horas, por favor. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir, les dije: ‘Por favor, canción tras canción, porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta'".

Minutos más tarde, al escuchar más gritos a su favor, volvió a referirse al tema, esta vez con la voz entrecortada y los ojos llorosos: "Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Esta noche es de música, no se trata de nada más, porque esa tiene mucha más voz. Espero que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza. Así que bienvenidos. Hay que librarnos juntos".

Ángela Aguilar recibe hates antes de su show en Estados Unidos

Días previos al concierto, la cantante publicó en su cuenta de Instagram algunos videos donde compartía su etapa de vulnerabilidad y los ataques que enfrentó en el último tiempo por su relación con Nodal. En uno de los posteos, contó cómo su “lugar seguro” se convirtió en un “campo de batalla” y dijo que hubo veces en que pensó darse por vencida y abandonar la música.

La hija de Pepe Aguilar además recibe a diario múltiples hates y comentarios desafortunados por parte de los seguidores de la artista argentina, quienes aseguran que es parte necesaria de esa mala relación entre ambos.