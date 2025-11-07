Irina Baeva revolucionó con su nuevo look; ya no es más rubia

Nuevamente es tendencia Irina Baeva, ya que en las redes sociales ha compartido imágenes de su nuevo cambio de look. Ella siempre se caracterizó por su cabello rubio pero la intérprete rusa ha decidido dar un gran cambio que ha revolucionado a todos sus seguidores.

Con este nuevo look, la actriz se prepara para una nueva telenovela y se ve muy hermosa. El tono escogido es totalmente opuesto por lo que el cambio es radical pero le sienta muy bien.

¿Qué se hizo Irina Baeva?

En sus publicaciones de Instagram, Irina ha mostrado su nuevo estilo con una serie de fotografías tomadas en el set de grabación. No ha revelado muchos detalles sobre este proyecto pero las reacciones de los fans no tardaron en hacerse presente, llenando los comentarios con halagos y sorpresa ante su transformación.

Irina optó por un tono castaño oscuro con reflejos cálidos, un cambio que le da un aire más sofisticado y misterioso. Lo que se ha dicho en diversos medios, es que el cambio corresponde a su próximo personaje, que promete mostrar una faceta completamente distinta de la actriz.

La protagonista de Vino el amor y Amor dividido ha mencionado en entrevistas anteriores que disfruta reinventarse para cada papel.

"Cada personaje tiene su esencia, y me encanta adaptarme a él en todos los sentidos, incluso físicamente", declaró Irina hace unos meses.

¿Cómo reaccionaron en las redes sociales?

Este cambio de look se da en el momento en que la actriz busca consolidarse como una de las figuras más versátiles. Su regreso ha generado muchas expectativas.

Los comentarios que se pudieron leer fueron:

"¡Qué guapa se ve!";"Me encanta este color en ella";"Irina siempre marcando tendencia".

Sin dudas Irina se ha mostrado muy versátil y motivada con su nueva telenovela en puerta. El cambio de imagen refleja su evolución y que está muy entusiasmada con todo lo que se viene en su carrera profesional.

