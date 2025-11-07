Murió “Tika the Iggy”, la perrita influencer que era modelo de marcas

Con un tierno mensaje de “Jamás te olvidaremos”, se dio a conocer la muerte de la famosa perrita “Tika, the Iggy” o “Tika, la Iggy”. Ella saltó a la fama en redes sociales por su estilo y se volvió influencer por lo que era uno de los animales más conocidos del mundo.

Los “papás humanos” de la perrita, dieron la noticia con una publicación en el perfil de Instagram del animal, donde tenía más de millón y medio de seguidores. Ella fue modelo de marcas de lujo como accesibles, como Fendiy Zara.

¿Quién fue la perrita “Tika, the Iggy”?

Tika, the Iggy, era una gala italiana de 14 de años, a la que describían como “una nueva chica de moda” y “La Anna Wintour de los perros”. Este segundo término hace referencia a Anna Wintour, quien es una ejecutiva de medios reconocida por su carrera en la industria de la moda.

¿Qué le pasó a “Tika, la Iggy”?

De acuerdo a los propietarios de “Tika, la Iggy” expresaron mediante la publicación que esperaban que la perrita “influencer” viviera más e incluso consideraron que tendrían “más tiempo” juntos. A pesar de esto fueron conscientes de que no podían controlar todo e hicieron referencia a los problemas de salud del can.

“Hace poco descubrimos que tenías dos tumores en el hígado. Era difícil de creer porque seguías tan llena de vida, saltando, corriendo, haciendo todo como siempre.

Pero se determinó que esos tumores crecerían rápidamente y afectarían tu pequeño cuerpo, así que seguimos el consejo de todos tus maravillosos veterinarios y procedimos con la cirugía para extirparlos”.

Los “papás” de ““Tika, la Iggy” la despiden con un mensaje:“Tenemos el corazón destrozado”. Si bien la perrita había sido operada para extraer los tumores en el hígado, su salud fue mermando y se manifestó mediante su estado de ánimo.

La perrita recibió los cuidados necesarios pues su cuerpo se fue debilitando de a poco.

