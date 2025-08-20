Anuncian nuevos objetos PROHIBIDOS al viajar en avión. Si los llevas en la maleta, los pueden confiscar

Si eres de las personas que nunca viaja sin sus productos de belleza y cuidado personal, esta información te interesa. Recientemente se anunciaron nuevos objetos prohibidos para viajar en avión, y se trata de artefactos que tal vez has usado alguna vez.

Hace aproximadamente un mes, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) dio a conocer que poco a poco está retirando una de sus reglas más odiadas: retirarse los zapatos al llegar a los filtros de seguridad en el aeropuerto. Aunque esa noticia hizo felices a miles de viajeros, la actualización de la polémica regla no significa que deje de haber indicaciones estrictas a la hora de volar.

Prohíben rizadores y planchas para pelo inalámbricos en los viajes en avión

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció la prohibición de nuevos artículos que podrían ser considerados peligrosos como equipaje documentado en los aviones: los rizadores o planchas para pelo inalámbricos. Si los llevas, pueden ser confiscados.

En específico, la nueva medida se refiere a los rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas, los productos alimentados con butano y los cartuchos de repuesto para este tipo de aparatos.

Cabe aclarar que la nueva instrucción se refiere a los vuelos que salen o llegan a Estados Unidos, pues es el país donde la TSA tiene jurisdicción. Sin embargo, muchas de las reglas que inician con las autoridades del país vecino, se replican en otras partes del mundo.

La razón detrás de esta medida es que se considera que estos dispositivos pueden incluir materiales inflamables, como gas o butano, lo cual representa un riesgo potencial durante el vuelo. Por ello, lo más recomendable es evitar empacarlos en tu maleta documentada para no tener problemas durante la revisión de seguridad.

Pero no todo está perdido para quienes dependen de sus herramientas de estilizado. Los rizadores y planchas inalámbricos sí están permitidos en el equipaje de mano, siempre y cuando tengan una tapa de seguridad que evite su activación accidental. Eso sí, las recargas de gas siguen estando estrictamente prohibidas.

Si prefieres evitar complicaciones al viajar en avión, la mejor opción es llevar herramientas tradicionales con cable, ya que estas son seguras tanto en el equipaje documentado como en el de mano.

