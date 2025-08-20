Los amores de Ana Brenda Contreras: ellos son los ex de la actriz

A lo largo de dos décadas, Ana Brenda Contreras se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles en la pantalla chica mexicana. Su larga cabellera oscura, sonrisa encantadora y facilidad para conectar con el público, la han mantenido como una de las actrices favoritas en el mundo de las telenovelas.

A continuación te hablaremos sobre los romances más mediáticos que ha tenido Ana Brenda, hasta llegar a su feliz matrimonio.

Quiénes fueron los novios de Ana Brenda Contreras, antes de conocer a su actual esposo

Ana Brenda Contreras ha tenido una vida sentimental llena de giros inesperados y relaciones que en su momento acapararon titulares. La actriz confesó hace tiempo en el podcast de Isabel Lascuráin que llegó a estar comprometida cuatro veces antes de encontrar la estabilidad que hoy disfruta.

Actualmente está casada con el empresario mexicano-estadounidense Zacarías Melhem. Se conocieron gracias a un contacto en común, Daniela Melhem, hermana de Zacarías; después de casi tres años de noviazgo, unieron sus vidas en enero de 2024.

El matrimonio dio pronto un paso más grande: hace apenas tres meses recibieron a su primera hija, a quien llamaron Aria.

Uno de los romances más mediáticos de la actriz fue con el actor español Iván Sánchez, a quien conoció en 2015. La relación formalizó en 2016 y, aunque fueron una pareja muy famosa, terminaron su historia en 2018.

Ana Brenda también fue novia de Julio Ramírez, guitarrista del grupo Reik, entre 2010 y 2011. Y en 2012 protagonizó uno de los episodios más comentados de su vida personal: su matrimonio en Las Vegas con el torero Alejandro Amaya. Aunque habían planeado una boda religiosa posterior, esta se canceló.

En aquel tiempo circularon rumores de una presunta infidelidad por parte del matador, mismos que la actriz negó en su momento.