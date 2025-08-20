Eric del Castillo reprueba la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Con hombres casados no”

La unión entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando opiniones divididas dentro y fuera del espectáculo nacional. Esta vez, fue el reconocido actor Eric del Castillo quien compartió una postura firme al señalar que no aprueba ese tipo de relaciones, ya que considera que no deben construirse a costa del dolor de terceros.

En un breve encuentro con reporteros, el primer actor de 91 años fue cuestionado sobre el matrimonio de los cantantes de música regional mexicano. Aunque evitó profundizar en detalles, dejó claro que para él las mujeres no deberían involucrarse con hombres comprometidos, una indirecta hacia la polémica que ha rodeado a Nodal y Ángela desde el inicio de su mediático romance.

“Con hombres casados no”

Con contundencia, Del Castillo expresó que no está bien enamorarse de hombres casados, recordando implícitamente el triángulo amoroso que marcó la separación de Christian Nodal y Cazzu. La frase se interpretó como un consejo hacia las nuevas generaciones, aunque también como una crítica directa a los intérpretes de Dime cómo quieres.

El primer actor, conocido por su carrera en telenovelas como Niña, amada mía y Soy tu dueña, prefirió no extenderse demasiado en el tema, sobre todo porque su esposa Kate Trillo estuvo a su lado durante la conversación. Sin embargo, el mensaje quedó claro: rechaza las relaciones que inician con terceros afectados.

Nodal y Ángela Aguilar, en el ojo del huracán

La controversia alrededor de la pareja no se detiene. Recientemente, Nodal defendió su matrimonio y habló del impacto emocional que ha tenido en Ángela Aguilar frente a las críticas. No obstante, usuarios en redes sociales consideraron que sus declaraciones minimizaron los sentimientos de Cazzu, madre de su hija Inti, quien pronto cumplirá dos años de edad.

Entre señalamientos de infidelidad, juicios en redes sociales y opiniones de figuras públicas, la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa siendo uno de los temas más comentados del entretenimiento mexicano.