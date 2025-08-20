Emmanuel Orenday revela si sostiene un romance con Maribel Guardia; estas fueron sus palabras

Vaya revuelo se construyó alrededor de Maribel Guardia y Emmanuel Orenday en las horas recientes. Todo esto por la publicación de una revista de espectáculos que afirmaba que estos dos personajes se volvieron amantes mientras grababan una serie que se estrenó el año pasado. Ante eso, Emanuel por fin salió para afrontar la realidad del caso.

¿Qué respondió Emanuel Orenday sobre su romance con Maribel Guardia?

El actor y modelo mexicano de 41 años publicó unas historias en sus redes sociales para aclarar el rumor que tomó fuerza gracias a la publicación de la revista TV y Notas. Dicho medio afirmó que en medio de las grabaciones de la serie, Emmanuel Orenday se trasladaba al camerino de Maribel Guardia para estar con ella. Ante eso, el nacido en Aguascalientes negó categóricamente la situación.

Las palabras exactas del actor fueron: “Sobre la publicación el día de hoy en una revista. Me permito decirles que es totalmente FALSO. La única relación entre Maribel Guardia y yo es laboral. La Señora es una dama que merece todo mi respeto y admiración como ser humano y como actriz”. Con dichas declaraciones, animó a esta revista (y todas las que aseguren situaciones así de fuertes) a elevar su agenda.

Maribel Guardia también reaccionó a los rumores sobre su matrimonio

La actriz y modelo nacida en Costa Rica no se permitió el silencio y contestó a todos los que aseveraron sus amorío con el modelo mexicano… que todos son rumores. Esto al cargar un compilado de fotografías en Instagram donde revive diferentes momentos con su actual pareja, Marco Chacón.

¿Algunos de los dos famosos demandará a la revista?

Aunque en la actualidad es una práctica completamente repetida entre los pertenecientes al mundo de la farándula, ni Emmanuel Orenday ni Maribel Guardia insinuaron que vayan a proceder de esta manera. Y es que en ocasiones lo primero que publican los artistas ante este tipo de difamaciones, es que actuarán con alguna demanda. Al final, parece que ambos simplemente dejarán pasar este invento de la prensa.

