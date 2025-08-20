Franco Escamilla tuvo un ataque de ansiedad a mitad de un evento; casi se desmaya

Es complicado que las personas no reconozcan el nombre de Franco Escamilla, sin embargo el fin de semana pasado estuvo involucrado en un evento donde otros personajes como Alana Flores, Gala Montes, Mercedes Roa y el mismo Escorpión Dorado participaron. Sin embargo, la nota del día con el comediante regio es su indicación de que casi se desmaya en días pasados. ¿Qué pasó?

¿Por qué Franco Escamilla estuvo a punto del desmayo en días pasados?

Fiel a su agenda mediática, Franco Escamilla estuvo en La Mesa Reñoña y uno de los grandes temas por supuesto fue su participación en el evento de boxeo amateur entre influencers. El comediante mexicano tuvo un enfrentamiento de 4 rounds contra el Escorpión Dorado. Sin embargo, indicó que tuvo un problema previo al tercer asalto de la pelea.

“Para el tercer round estoy sentada tomando aire y me echan agua fría en la espalda y siento que me empezó a dar un ataque de ansiedad… no podía respirar. Estoy tratando de calmarme y me están dando indicaciones… y empecé a paniquearme”. Allí Franco indicó que en su mente pasó por un momento el ya no querer pelear, pues en ese momento tuvo un ataque de ansiedad.

Continuó con el relato hablando del casi desmayo: “Empezamos el round, como 10 segundos, y me empezó aparecer todo negro y me empiezo a tranquilo, tranquilo”. Al final sí encontró la calma y peleó los dos rounds faltantes para ganar por decisión dividida al Escorpión Dorado.

¿Por qué hubo tanto eco en la victoria de Franco Escamilla relacionado con su papá?

En los últimos años el comediante abrió un tema incluso hablado en sus espectáculos de comedia, referente a cómo la relación con su papá tuvo situaciones particulares. Siempre hubo comparaciones con lo “masculino y buen peleador” que era su papá, pues Franco nunca tuvo esas formas de ser. Ante eso, al final de la pelea, el comediante levantó la mano al cielo cuando levantaron su brazo como el ganador de la pelea. Es decir, le dedicó el triunfo a su padre, que no pudo ver este evento tras fallecer en el 2021.

