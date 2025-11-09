Aprende todo sobre tu Nochebuena: cuidados, cuánto tiempo dura, se puede poner en maceta, etc

La Nochebuena, más conocida como “la planta navideña” o “flor de Navidad” , tiene unas coloridas hojas que llenan de calidez cualquier rincón del hogar. Sin embargo, muchas personas que la compran para decorar durante la temporada decembrina no saben cómo mantenerla viva.

Y es que, detrás de su belleza, surgen muchas dudas: ¿cuánto tiempo dura realmente?, ¿cómo se cuida?, ¿se puede tener en maceta? Aquí te contamos todo lo que debes saber para conservarla en perfectas condiciones.

La buena noticia es que esta hermosa planta es de origen mexicano —específicamente del estado de Guerrero—, por lo que, si la cuidas correctamente, puede durarte bastante tiempo. Para lograrlo, sigue estos consejos:

¿Cómo se cuida la planta de Nochebuena para que no se seque?

Una de las dudas más comunes es si la planta de Nochebuena necesita sol o sombra. La respuesta es que requiere luz indirecta: no debe exponerse directamente al sol, pero sí necesita buena iluminación, por lo que colocarla cerca de una ventana es ideal.

(ESPECIAL/CANVA) La Nochebuena puede durar meses si se cuida bien.

Según el Gobierno de México, no es necesario aplicar fertilizantes y el riego debe hacerse solo cuando la tierra esté completamente seca (aproximadamente cada tercer día). Es importante evitar mojar las hojas, ya que podrían decolorarse.

Además, no se recomienda colocarla en el baño ni en espacios húmedos, ya que podrían desarrollarse hongos.

Con estos cuidados, tu planta puede durar mucho más de lo habitual, incluso hasta el siguiente año.

¿Cuánto tiempo dura la planta de Nochebuena?

Las plantas de Nochebuena pueden durar varios meses si se cuidan adecuadamente. Lo más importante al adquirir una es asegurarse de que haya sido bien cultivada, ya que así tendrá raíces fuertes y sanas.

(EPECIAL/CANVA) La Nochebuena no debe estar directa al sol.

Especialistas de Agricultura Morelos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario explican que no debes alarmarte si la planta se marchita, pues es parte de su proceso natural. Cuando esto ocurra, corta dos terceras partes del tallo y elimina las partes secas. Si es necesario, trasplántala a la tierra para darle una segunda oportunidad . Primero le crecerán hojas verdes y, hacia octubre, deberás mantenerla en sombra para que recupere su característico tono rojo.

¿Se puede tener la Nochebuena en maceta?

Aunque la mayoría de las Nochebuenas se venden en maceta, lo más recomendable es plantarlas directamente en la tierra, en un sitio sin sol directo. Sin embargo, si prefieres conservarla en maceta, no hay problema: solo asegúrate de que el recipiente sea lo suficientemente amplio para que las raíces no se compriman y pueda desarrollarse adecuadamente.