Time Out te da la guía perfecta para saber dónde desayunar DELICIOSO en Coyoacán

Coyoacán, uno de los barrios más encantadores y bohemios de la Ciudad de México, es también un paraíso para los amantes del buen desayuno. Entre calles empedradas, casonas coloniales y plazas llenas de vida, se esconden cafeterías y restaurantes que conquistan con su sabor y su ambiente. Por eso, Time Out ha preparado la guía perfecta para saber dónde desayunar delicioso en este lugar.

Con opciones que van desde lo tradicional hasta lo más contemporáneo, ideales para comenzar el día con energía y mucho estilo, la reconocida revista internacional publicó una lista con las mejores cafeterías que deberías visitar en este popular sitio de CDMX, entre las que recomendaron:



Que Llueva Café: aquí puedes quedarte a disfrutar de tu bebida en la tienda, aunque el lugar es pequeño e invitan a que hagas take away.

La Ruta de la Seda: es el clásico para el desayuno. Puedes disfrutar de un café con una pieza de pan, un croque madame, un sándwich o unos huevos al gusto.

Corazón de Maguey: podrás probar cochinita pibil, enchiladas, mixiotes que se sirven con un buen café o batidos para empezar la mañana con vitalidad.

Estos alimentos debes incluir en tu desayuno para tener energía durante el día

Expertos de Harvard dieron a conocer que el desayuno es la comida más importante del día, y lo que elijas comer por la mañana puede marcar la diferencia entre sentirte activo o agotado. Para mantenerte con energía, concentración y buen ánimo, es clave combinar nutrientes que aporten proteínas, fibra, grasas saludables y carbohidratos de calidad.

Por tal motivo, recomendaron incluir en tu desayuno alimentos como:

