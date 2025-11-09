Este es considerado el mejor restaurante vegano de toda CDMX, según la guía Time Out

Los Loosers es considerado el mejor restaurante vegano de toda la CDMX, donde también se encuentra el mercado perfecto para comer barato y delicioso. Este establecimiento inició en 2011 y en la actualidad es conocido internacionalmente, ya que su alimento base es el maíz, que figura en la mayoría de sus platillos.

De acuerdo con la guía Time Out, el restaurante cuenta con más de 30 opciones para las personas que no consumen productos de animal. Un plus del establecimiento es que la mayoría de sus platillos llevan tortillas, las cuales se preparan a mano con diferentes ingredientes además del maíz, como lo son el epazote, cilantro y chiltepín, una clase de chile que aguanta todo mexicano y que ello tiene una explicación psicológica.

El mejor restaurante vegano de la CDMX tiene en su menú productos que provienen de Xochimilco y Metepec, Estado de México, y está completamente descartado el utilizar soya. La dueña del establecimiento dio a conocer en una entrevista que ella acude personalmente con los agricultores para verificar las condiciones de los vegetales, a fin de ofrecer calidad a sus comensales. Estos son algunos de los platillos que ofrecen:



Aguachile de coco

Tacos de pastor preparado con hongos

Crinoline stinkhorn, preparada de enoki y mayonesa de seis hongos

La historia de éxito de Los Loosers en la CDMX

Los Loosers inició como un sueño, pues solo se realizaban entregas a domicilio. De acuerdo con un artículo de la Revista Forbes, el proyecto comenzó en 2011 con una inversión de tan solo 6 mil pesos, que se utilizó para comprar un horno de pan para preparar un emparedado y un postre diferente cada día que se llevaban en una bicicleta que recorría toda la ciudad.

La publicidad del negocio fue de boca en boca hasta que se logró establecer como un restaurante, el cual fue pionero en cocina vegana en México. El local se ubica en la calle Sinaloa en la colonia Roma Norte en la CDMX.