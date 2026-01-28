Así lucirá México en el año 2100, según la inteligencia artificial

Regularmente se le recomienda a las personas no preocuparse por el futuro, sin embargo muchos son aficionados de imaginar cómo será la vida en el siguiente siglo. Por ello, la Inteligencia Artificial propone este panorama de México llegando al año 2100. No siempre las noticias son buenas… por eso esto se indica de lo que le espera al suelo azteca.

¿Cómo será México en el año 2100?

Según lo dicho por la herramienta digital de Google, esta aproximación al futuro tiene como bases proyecciones de organismos como la ONU o instituciones educativas como la UNAM. Y parece que el futuro traerá severos problemas climáticos y demográficos. Así se resume en cuatro puntos.

Economía: impacto del cambio climático

Desde hace años se viene anunciando que la explotación de los recursos naturales y la excesiva contaminación pueden acarrear problemas, por eso sectores como el turismo costero y el ámbito agrícola serán los afectados. Por ello el golpe económico podría equivaler a varias veces el PIB manejado por México en el presente.

Demografía: un país con menos gente y envejecido

Aquí sucedería un problema que ya aqueja a varios países a lo largo del mundo. Por algunas posturas que conllevan decisiones de pensamiento de las nuevas generaciones, las personas no quieren tantos hijos. Por eso se indica que México vivirá un declive en la cantidad de personas viviendo en el territorio nacional, estimando que la cifra rondará en los 116 millones de habitantes. Tomándose en cuenta que hoy se estiman más de 132 millones.

Y en el tema de natalidad, el recambio generacional no se dará, las personas estarán viejas y los nuevos nacimientos no serán suficientes. Se indica que la tasa de natalidad está en los 1.8 hijos por pareja. Además se estima que haya una esperanza de vida de 100 años.

Medio ambiente: escenarios de calor extremo

Según distintos estudios, México se calienta 3.2 grados por siglo, por ello se acarrearían problemas como:

Urbanismo y tecnología: ciudades inteligentes

Se estima que el 80% de las ciudades que albergan a la mayoría de la población deben adaptarse a las exigencias de optimización. Los hogares mexicanos deberán contar con la tecnología suficiente para ahorrar energía y enfrentar el cambio climático. Por ello las ciudades deben ser pensadas con energías renovables y sistemas como cosechas de lluvias, pues no luce alentador el cambio climático.